【封區檢測】觀塘彩福邨彩樂樓1,613人受檢　揪26宗陽性個案【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:58】天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣約0.5%住戶染疫

天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣約上午11時15分完成強制檢測行動。其間約1,750名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪640戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:52】觀塘彩福邨彩樂樓約1.61%住戶染疫

觀塘彩福邨彩樂樓上午約11時30分完成強制檢測行動。行動中，1,613名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現26宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：黃穎津