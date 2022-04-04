【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿

▲ 火炭居屋彩禾苑有住戶放鞋架、盆栽等，霸佔公用空間。

要保持屋苑公共地方整潔，有賴各個住戶自律和公德心，走廊放有鞋和雜物，影響環境衛生外，更阻塞通道。近日，火炭居屋彩禾苑出現無公德心居民，恃著單位在單邊位置，亂用在外走廊和水錶箱，放置鞋架、盆栽、大地毯和遮，引起鄰居不滿。

▲ 有居民將2個鞋架放在門外。（圖片：讀者提供）

霸佔空間放鞋架

有名讀者向TOPick報料，指出近期火炭居屋彩禾苑一眾居民在屋苑的WhatsApp群組掀起討論，斥責無公德心鄰居，該鄰居住在12樓一個最入單位，屬單邊位置，正對面沒有鄰居，據悉，涉事單位連月來霸佔在外走廊，鞋架、盆栽、遮等雜物亂放在外，隨處可見。

從讀者提供多張照片所見，涉事單位門外貼上大型新年揮春，在門外放有2張紅色地毯，其中一張大型地毯填滿了門外位置，有鄰居用尺量度此地毯，長度超過1.3米。地毯旁邊更有2個木鞋架，至少有廿多對鞋，包括拖鞋、波鞋、高踭鞋等，不是因有訪客而來暫放著。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

水錶箱放盆栽及掛遮

鞋架上對出的窗，更掛有縮骨遮。再前方有水錶箱，水錶箱上放有一大盆蘭花，而該鄰居更「善用」水錶箱空位，將它當傘架，掛有4把直遮。投稿讀者斥責涉事屋主誇張擺設霸佔公用地，令很多鄰居不滿。

真係太誇張，震撼好多鄰居！有些鄰居反映，一對鞋都給予勸告要放回入屋，不知為何這家不停「擴建王國」就可以無人執法。

更過份是，旁邊鄰居曾向管理處投訴，可是管理處無積極跟進，幾個月也沒有行動，但對於其他居民有放鞋在外就有勸告，未知是管理處懶理，抑或涉事住戶勸極都不聽。

最新影片：

消防巡查才收起鞋架

4月2日（周六），讀者指鄰居的霸佔情況有改善，但未完全根治。這兩天，大型木鞋架收了入屋，但其他物品還在。從照片所見，2個鞋架連鞋子也沒有放在外，但用磚頭抬起的板仍在，而且傘、大地毯及年花依然放在外。

有鄰居說，消防巡查隊去過現場，之後，有人在屋苑群組說，消防指易燃物品或太阻塞才處理，其他物品要由管理處去處理。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

涉事單位住戶的霸佔問題未解決，鄰居希望管理處正視嚴厲處理。一大群鄰居無奈是否單邊單位就可濫用公用空間，不禁嘲諷地說道：

那麼，逢係買單邊單位的都可霸佔空間，早知揀樓就揀單邊啦。

彩禾苑地址位於火炭禾上墩街，為單幢設計提供806伙，層數有44層，一梯21伙，設7部電梯；屬居屋2020屋苑，入伙日期為2020年8月。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳