【後遺症食療】新冠康復後遺仍痰多咳嗽不止 中醫薦9款湯水茶療紓緩「長新冠」【內附食譜】

▲ 中醫師推介多款輕症患者病狀紓緩食療湯水。

本港新冠肺炎感染個案依然徘徊七、八千宗，不少人「中招」後仍要面對連串的復康後遺，例如痰多咳嗽不止甚至是肌肉痠痛及腹瀉，對患者來說不無困擾。

以下由中醫師推介多款輕症患者病狀紓緩食療湯水，種類多元，男女老幼皆宜，以期盡快把症狀一一消除。

農本方蔡佩英中醫師及余文豐中醫師在這段疫情期間，每日都接觸不少確診者、康復者及緊密接觸者，他們臨床所見，患者在感染新冠病毒康復後，常見病徵包括有咳嗽、痰多難咯、鼻塞、 鼻水，有些人會有肌肉痠痛或腹瀉現象，痊癒進度因人而異。

▲ 新冠輕症新冠患者紓緩症狀，不妨自製食療湯水。（iStock）

他們引述中醫經典《黃帝內經》其中一句為人熟悉之言：「正氣存內，邪不可干」，意謂若身體抵抗力充足的話，疾病無法侵襲。抵抗疾病的能力除了部分遺傳、先天體質的因素之外，與個人生活態度，作息有很大關係。

保持樂觀正面心態

此外，情志因素也不能忽略：「香港刻下經歷疫情，很易令人心惶惶、情緒焦慮，這時更需要冷靜，保留精力，以平常心去應付工作、生活，好好的過日子，留盈保泰才是抗疫之道。」醫師指要盡量保持樂觀情緒，別作無謂擔心，長期憂慮會削弱抵抗力。「沒病要樂觀，有病更要樂觀。」

日常起居兩位醫師指可參考以下：

1.減少外出到人多的地方。

2.做好個人衞生，戴好口罩及勤洗手。

3.外出回家後立即洗澡。

4.飲食宜清淡均衡，作息有時。

5.適量運動提升自我抵抗力。

6.家居保持清潔及空氣流通。

7.適當地多喝暖水，有鼻敏感及咽痛患者，以暖淡鹽水洗鼻或潄口。

8.身體出現病徵，從速就醫。

▲ 疫情歷時已兩年多，無論是否已染疫或未染疫，都難免因此感憂心忡忡，中醫師叮囑別作無謂擔心，因長期憂慮會削弱抵抗力。（iStock）

5款紓緩咳嗽痰多茶湯

咳嗽痰多是不少輕症新冠患者的煩惱，欲紓緩不妨自製食療湯水，以下由兩位醫師悉心挑選的茶飲湯水，全部屬家常膳食，老少皆宜。

雙雪杏仁無花果茶

材料（1人分量）︰雪梨 1個、雪耳半個、南北杏各 10 克、無花果 3粒、冰糖小量。

做法：

1.雪梨去核留皮備用。

2.浸軟雪耳後切去深黃色底部。

3.加1公升水煲30-45分鐘，加入小量冰糖至溶。

功效：潤肺止咳。

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者。

羅漢果柿餅湯

材料（1人分量）︰羅漢果 1個、柿餅 2 個。

做法：羅漢果洗淨壓碎、柿餅洗淨剪碎。加1公升水煲20分鐘，放涼飲用。

功效：紓緩肺熱咳嗽。

忌用人士：脾胃虛弱、消化功能較差者。

▲ 中醫師及余文豐中醫師提醒新冠患者康復後暫時避免吃甜品、煎炸、辛辣、生冷及肥膩食物。（周美好攝）

龍脷葉海底椰無花果瘦肉湯

材料（2人分量）︰龍脷葉10克、海底椰10克、南北杏各10克、陳皮8克、蜜棗或無花果3粒、生薑3片、瘦肉450克。

做法：

1. 全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。

2. 將以上材料加1.5公升水煲1小時。

功效：清熱化痰止咳。

忌用人士：痰多清稀者。

白蘿蔔腰果苡仁湯

材料（2人分量）︰白蘿蔔1條、腰果150克（嗜肉者可以豬[月展]450克代替腰果）、黃豆75克、生熟苡仁各10克、生薑3片、陳皮1塊。

做法：全部食材洗淨，加2.5公升水煲個半小時。

功效：理氣化痰。

忌用人士：氣虛腹瀉者或同時服食人參、北芪人士。

淮山蓮子健脾祛濕湯

材料（2人分量）︰淮山 20克、蓮子10克、茯苓20克、百合 15克、生薏仁20克、瘦肉450克。

做法：全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。將以上材料加2公升水煲1小時。

功效：健脾化痰。

自製2款緩解喉嚨痛食療湯水

胖大海甘草茶

材料（1人分量）︰胖大海3粒、生甘草3克、麥冬6克。

做法：加300毫升沸水沖焗飲用。

功效：紓緩肺熱咽痛，聲音嘶啞。

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者。

桔梗甘草煎

材料（1人分量）︰桔梗6克、甘草3克。

做法：加300毫升水煲15分鐘，分多次小量飲用。

功效：紓緩咽乾喉痛

▲ 以雪耳雪梨煲湯，有潤肺止咳之效。（iStock）

頭痛、流涕——薑蘇紅糖熱飲

材料（1人分量）︰生薑連皮3至5片、紫蘇葉6克、紅糖適量。

做法：加500毫升水煲15分鐘，趁熱飲用。

功效：緩解風寒感冒

忌用人士：唇乾舌燥，痰稠色黃者。

痰多難咯——霸王花海竹南北杏

材料（2人分量）︰霸王花10克、海玉竹10克、南北杏各10克、無花果 2 粒、西施骨適量。

做法：西施骨洗淨汆水備用，其他食材浸洗備用。將以上材料加水煲2.5公升大約1小時。

記者：周美好