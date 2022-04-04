【反起跑線聯盟】周家怡演單親媽看生仔片入戲「仔仔」私下叫媽媽　捱足14年始獲賞識做主角

▲ 周家怡爭氣成就事業起飛。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》劇講述拒絕成為「怪獸家長」的父母和要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園為自己的理念辯護。其中周家怡在劇集扮演單親媽媽，本身沒有結婚及小朋友的她，為了投入角色，惟有用BB公仔幫助入戲，又會參考生仔紀錄片，感受生仔之痛及初嚐人母的辛酸史，感受育兒的辛酸，更一度嚇倒周媽媽。

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劇中的周家怡與童星Billy有很多對手戲，Billy飾演她的兒子，導演一開始先拍周家怡與Billy在家中相處的戲份，兩人很快就混熟，Bill更會叫周家怡做「家怡媽媽」，令到未有小朋友的家怡非常窩心。



周家怡自從離開TVB後，機會不斷，但其實她的之前捱過不少苦頭，她在TVB的12期無綫訓練班畢業，捱了14年，一直都是行行企企的角色，在《火舞黃沙》中演兔唇女及《花花世界花家姐》中的智障女都沒有為她帶來做女主角的機會，周爸爸擔心女兒的生計，向她建議不如進修法律，可以介紹她去朋友的律師行工作。



最終周家怡以10A佳績畢業。事實上周家怡一直都沒打算當律師，只是為了父母安心才去讀書，後來她繼續在戲劇圈追夢。



後來周家怡離巢到HKTV拍攝《導火新聞線》及ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》，開始做女主角，而大家看到周家怡的實力。她甚至在電影界都獲得好得成績，更憑《無雙》獲取華鼎獎「最佳女配角」。



去年更憑《無雙》獲得香港電影金像獎最佳女配角的提名，雖則最終無緣獎項，不過相信已是周家怡的演藝生涯最大的鼓舞。多年後終吐氣揚眉，但她卻表示自己從來沒有失落，更認為那是一段快樂時光。

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返娘家拍劇感激伯樂

成名後的周家怡更獲娘家TVB邀回巢拍《星空下的仁醫》，而戲份更不比主角鍾嘉欣少，當時周家怡表示自己未飾演過外科手術的醫生，因而答應邀請。另外《星》劇的編劇潘漫紅及導演方俊華也是她的伯樂，是他們最先起用周家怡，令大家有機會認識她，所以你決定回巢「報恩」。



周家怡給人感覺一向硬淨，在低潮時每次都能以積極態度面對。但當中也有不少人點醒她，入行幾年她都是演閒角，她自言當時拍戲毫不專心，有名攝影師向她掟手套，掟中其臉，鬧她不要只顧玩，她當時感到被羞辱，但最後與該攝影師做了朋友，並多謝對方鬧醒她；連戚其義也鬧過她排位時好嘈，令她明白在拍戲現場要打醒精神。

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責任編輯:陳麗薇