【單身的幸福】自認拍拖衰心急致離婚　鍾欣潼享受單身生活：男人不可靠

▲ 鍾欣潼分享婚姻看法。

現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）於2020年宣布與結婚只約15個月的賴弘國離婚，二人離婚後，賴弘國在感情上不愁寂寞，近日更有指他再婚兼榮升做爸爸，相反阿嬌感情則未有着落。

直認過往拍拖心急 女人要靠自己

阿嬌自離婚後，不時在節目上分享其愛情觀，日前她亮相內地節目《辣媽學園》，又再分享對婚姻的看法，自言女人要靠自己：「你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是你自己，男人不可靠的。」

她直認在過往的感情經歷上全因自己太過心急拍拖，以致最終離婚收場：「着急過啊，但離了啊。就過了那段時間，沒事了。」

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享受單身生活 自爆有小鮮肉追求

她續指現時享受單身生活，認為一個人生活都很精彩，全因其認為拍拖有時挺煩：「你要擔心他的情緒，你為甚麼要找個人來煩自己？來氣自己？多了個絆腳石。我覺得好舒服啊一個人，一個人也可以很精彩啊。」

雖然阿嬌現時享受單身，不過作為很多人心目中的女神的她，當然有不少的追求者：「我不抗拒結識異性，我遇到的都是小男生，不知道為甚麼，但是不是愛的層面上了，已經是實際上真的不太匹配。」

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擇偶條件

至於談到擇偶條件，阿嬌表示希望對方有擔當、不小器，又堅持對方要有完整家庭背景，因她自己出身單親家庭，故明白有完整父母的分別，望未來孩子可以有更多的愛。

而與另一半如何相處，她指不會檢查對方的電話，但就絕對接受不了對方無故失聯：「找他的時候必需找到人就算你忙，你回我一個也可以，反正我知道你在哪裏，你在工作我就不煩你。不用立刻的，就是有回應就好了。」