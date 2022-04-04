【DSE2022】考評局：學校周四起發准考證及快測包　7月20日放榜【不斷更新】

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（4日）舉行記者會，公布有關香港中學文憑考試的安排。教育局副秘書長康陳翠華及香港考試及評核局秘書長魏向東亦會出席。

【14:30】考生可申請成績評估 最高評核成績可至第5級

魏向東表示，今年雖有隔離試場開放讓確診考生應考，但他提醒考生要考慮清楚，如真不舒服不要冒險，一旦選擇便不能反口，改為評估成績，要確認自身體狀況是否能正常發揮。

如考生未能應考，可向考評局申請成績評估，並提交證明文件。當局會根據已應考的分卷成績評估一科成績，如考生缺席整個考試，當局會按學校成績評估，最高評核成績可至第5級。至於自修生則沒有相關安排。

【14:20】4月7日起將派發准考證

魏向東宣布，4月7日起將派發准考證，快檢包亦隨之發放，應屆生會由所屬學校發放。至於自修生，可在4月中起到辦事處領取快檢包。

【14:15】考生及考務人員每日早上要做快檢

魏向東指，考生及考務人員每日早上要做快檢，陰性才可前往試場。為避免考生脫口罩，確認考生程序會於室外進行，減低感染風險。當局亦會要求學校多安排試場，盡量分流，將試場坐位拉闊，打開窗門保持空氣流通。

【14:15】4月中開始接收特別考場考生

康陳翠華指，4月中開始接收有需要前往特別考場考生，開考前有特定時段開設專線供考生申請。

【14:10】安排點對點的士接送確診或密切接觸者考生前往試場

康陳翠華表示，與去年一樣，如考生住所被圍封可獲優先檢測，得到結果後決定是否參加考試。

竹篙灣將設特別考場，讓非確診而需檢疫考生，可能為密切接觸者，可聯絡考評局表示願意於竹篙灣考試，當局會安排點對點的士接送。

至於確診而健康狀況許可，考生可自願申請於竹篙灣隔離考試，當局亦會安排點對點的士接送，讓他們於竹篙灣居住及應考。康陳翠華指，明白確診考生身體狀況每日不同，容許考生當日決定是否應考。但為考試公平性，當日決定後便不能更改，即不能於開考後決定不考。而竹篙灣會分流確診及檢疫非確診考生，避免交叉感染。

【14:05】竹篙灣設特別試場

楊潤雄宣布，考生住所被圍封時，可優先檢測並取得結果，以盡快參加考試。此外，竹篙灣亦設特別試場予檢疫考生。如有確診而身體狀況許可的考生，亦可於竹篙灣特別考場應考。

【14:00】DSE如期4月22日開考

楊潤雄指今日將聯同考評局宣布DSE安排，包括開考日期及特別考場。他宣布文憑試將如期於4月22日開考，約6成考生會於首2周完成所有科目，至5月14日考期完結，如期於7月14日放榜。當局亦將向所考生派發檢測包。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津