【進軍美國】吳建豪做Lady Gaga同門師弟　本周五推出首支英文歌

▲ 吳建豪宣布進軍美國樂壇。

43歲吳建豪（VanNess）台灣男子組合F4出身，日前於4月1日宣布衝出國際進軍美國樂壇，簽約Virgin Music（維京唱片）旗下成為國際巨星Justin Bieber、Maroon 5、Lady Gaga同門師弟，不少網民初時以為愚人節開玩笑不敢相信。

VanNess以國際歌手的新身份，公布即將推出英文專輯，他留言：「很榮幸也很幸運能成為這個家庭的一員。謝謝Virgin Music，對即將到來的一切感到興奮，期待踏上這趟旅程。」第一支文單曲《CHILL》將於本周五（8日）推出，一眾樂迷紛紛表示期待。

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Chill住「出道」

他特意揀選在愚人節公布，笑言是噱頭：「這將是我在美國發行的首支英文單曲，感到興奮、榮幸之餘，同時也有點緊張，因為將把我做的音樂呈現在全球樂迷面前。」

VanNess亦透露早前與Virgin Music高層在洛杉磯相討英文專輯，揀選到戶外的露天Cafe，在加州陽光和微風下討論音樂非常「Chill」。未知日後會否有機會與Maroon 5、Lady Gaga等合唱呢？

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