【COLLAR成員】曾屬同一舞團師兄妹合體拍廣告　ANSONBEAN+Marf自創舞步送彩蛋

▲ ANSONBEAN跟Marf一起拍廣告。

同樣是《全民造星》出身的陳毅燊（ANSONBEAN）與師妹邱彥筒（Marf），甫出道已成為炙手可熱的新人王，吸金力驚人！

最近他們同時獲邀接拍Lancome全新廣告，原本已老友鬼鬼的師兄妹，首次一同工作，二人一拍即合，認真工作之餘還有說有笑，現場他們玩自拍、鬥整鬼臉，還自創舞蹈動作送彩蛋！

▲ ANSONBEAN跟Marf原來是同門師兄妹。

ANSONBEAN更分享護膚心得

他更分享護膚秘方，這個年紀輕輕的大男生，原來對護膚非常講究，更自有一套非常有系統的「偷懶」秘方。

ANSONBEAN繼說：「其實我細細個都唔注重護膚，但當去到中學時，發現自己長暗瘡，就走去問媽咪，開始面部清潔，之後再用唔同嘅護膚，到我參加《造星》以及之後入行，就開始由簡單到嚴格嘅護膚程序。」

▲ 二人都幾合襯。

曾屬同一舞團

他直言著重每一個護膚步驟。他說：「由開始只用潔面、化妝水，而家我會用一系列適合自己嘅護膚品，慎防自己放到亂晒就會懶唔去用，我會將佢哋放喺鏡前面、順住護膚程序排列好晒，而一星期7日嘅mask亦會排列喺另一位置，label好晒，啱晒我呢啲懶人。」

其實ANSONBEAN與Marf在3年前曾屬同一舞團「Unikcrew」，亦同是外籍跳舞老師Jervin的學生，出於同門，早已熟絡兼夾嘴形，二人首次合作拍廣告。

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ANSONBEAN說：「之前我哋係同一隊crew，一星期會練舞一次、表演呀。今次拍呢個廣告其實都幾搞笑，突然同一個入行前已經識嘅朋友一齊拍一個廣告，有好多回憶，又可以玩住拍，唔似拍緊嘢，雖然攰但係都好開心嘅。」

二人無所不談，就只是不愛談工作，ANSONBEAN還反指Marf是他的「師姐」，未來也期待有更多合作機會！

▲ 一齊翻看拍攝片段。