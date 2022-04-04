【非常老師】幼稚園兒瀨尿老師要求著濕褲至放學　媽媽心痛︰孩子不敢返學

▲ 有幼稚園孩子上課瀨尿，老師竟讓他穿濕褲直至放學。

幼兒偶爾「瀨尿」屬正常情況，大部分幼稚園都有後備衣服供小朋友替換。近日台灣一名媽媽在社交平台投稿稱，就讀幼稚園的兒子上課瀨尿，老師竟讓他穿著濕褲子直至放學，媽媽心痛表示「孩子嚇到不敢去上學」。

該名媽媽日前於facebook專頁「靠北幼稚園」投稿，表示兒子就讀高雄一所幼兒園，有一天放學老師告訴她，兒子堅持不肯吃某樣食物，期間尿急苦求老師讓他去廁所。媽媽估計老師可能覺得孩子在逃避，於是要他喝完湯才去廁所，結果兒子最後忍不住瀨尿了。

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沒備用褲濕褲穿到乾

可是媽媽見兒子身上的褲子還是跟上學時穿的一樣，因而向老師詢問，老師回覆︰

因為備用褲子沒了，我們就讓他穿到乾……

媽媽責怪自己沒為兒子準備一套衣服，另一方面又認為如果老師來電，她一定會送衣服去學校給兒子。她心痛寫道︰

孩子今天嚇到不敢去上學……覺得丟臉同學都知道他當場尿褲子，而且不能去上廁所，我真的好難過好心疼……

老師堅持小朋友有抓手

老師又告訴媽媽，孩子生氣時一直抓手，而孩子堅持只是摳指甲，媽媽當場打了孩子一下，後來另一位老師指他是摳指甲。兒子事後表示，因緊張不知道怎辦，害怕了一整天才摳指甲。

媽媽覺得老師或因兒子喝不完湯而處罰他，但這方式既噁心又骯髒。兒子穿著濕褲一整天，一直表示生殖器痕癢，媽媽只好為他請假，帶他去看醫生。她有感，「真的不知道為何為人師表可以這樣讓孩子被誤會」，也不知怎樣跟老師傾談才好。

網民︰孩子會留下陰影

網民一面倒認為老師做法不妥當，即使學校沒有備用褲，也可以向其他同學暫借，又或請家長帶來學校，不應讓孩子穿著濕褲。有家長及網民留言，「可怕的老師，換學校」、「孩子當下一定很害怕且留下陰影」、「穿到乾很誇張」、「除了可能感冒，還容易因為排泄物滋生細菌」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳