【Omicron混合病毒】潘烈文指變種病毒不一定有更嚴重病徵及高傳播率　惟不能輕視

▲ 港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片)

英國近日發現3款新混合變種病毒XD、XF及XE。衞生署日前公布，本港有2宗輸入個案雖然都是感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒，而並非英國所發現的XE。港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文說，變異病毒株不一定會令產生嚴重病徵高，或有更高的傳播率，但強調不可輕視。

本港早前兩宗輸入個案涉及複合病毒，屬Omicron BA.1及BA.2產生出來的新變異病毒，特性與Omicron XE變種病毒類似，但接合點不一樣，故不能稱為是Omicron XE病毒。他解釋，病毒類似一條長的基因（RNA），當中間斷開了，兩種不同病毒再接合時，接合點可能會有不同：

之前發現Omicro XE變異病毒確定接合了A點，其他病毒接合時是C點，就不能稱為Omicron XE變種病毒。

他指出，由於Omicron BA.1及BA.2病毒在世界不同地方正在流行，故會產生不同組合的變異病毒，不一定會產生嚴重病徵或有更高傳播率，可能只是個別的例子，但卻不能輕視。



被問到Omicro XE與現時流行的病毒株有可不同，他說，個別例子留意到其死亡率是較嚴重，而傳染率方面由於個案太少，故未能作出正確的判斷，需要更多個案作進一步分析。



另外，政府要求全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。潘烈文認為，有關測試得出的數據是重要的，且找到確診個案的功效亦大，並解釋指因部分已打針者或年輕人，在感染Omicron後未必會有病徵，如不做測試亦未必知道受到感染。

他說，他們只要做快速測試就可更易了解社區的情況，而如能夠掌握到有關數據，當局可以作出更快反應，或針對高危人士如長者採取其他保護措施。

至於本港要否作全民核酸檢測，他就要視乎港府的政策目的是想清零，還是放寬至只有沒有嚴重個案。

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記者：郭詩詩