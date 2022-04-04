【上海疫情】嬰幼兒被迫獨自隔離乏人照顧　家長心痛BB爛屁股︰我們被精神折磨

▲ 上海規定家長與嬰幼兒分開隔離，但缺乏醫護人手照顧嬰幼兒，有家長控訴院內衛生條件差致BB爛屁股。

內地疫情持續升溫，其中重災區上海的個案不斷上升，今日再通報新增9,006宗本土個案，再創單日新高。上海正採取封城檢測措施，同時要求核酸檢測陽性的嬰幼兒與父母分開隔離，以致多名家長在網上作出控訴，由於醫護人手嚴重不足，孩子乏人照顧以致爛屁股。

3個BB迫在同1病床

近日內地網絡瘋傳嬰幼兒被集中隔離的短片和照片，多名嬰幼兒迫在床位上哭鬧，目測年齡由幾個月大至2歲左右，有片段更影到3個BB迫在同1張床上，身邊並沒有父母陪伴。據悉該嬰幼兒集中隔離場所是上海市公共衛生臨牀中心（金山院區），專門收取染疫病童作隔離。

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有很多家長網民指控，家長與孩子被迫分開隔離，而醫院的人手嚴重不足，10名護士需照顧超過200名嬰幼兒，導致孩子得不到應有的照顧，「孩子屁股都爛了」。

據內地傳媒《中國慈善家雜誌》報道，其中一名檢測呈陽性的病童之媽媽趙倩（化名）一家三口皆確診，丈夫被送往集中隔離點，她和2歲半的女兒則留在上海同仁醫院接受治療。然而3月29日下午，趙倩被送去方艙醫院，女兒則被帶到上海公共衛生臨床中心（金山院區）隔離。

▲ 上海規定成人患者去方艙醫院，小朋友則去公共衛生臨床中心隔離。（微博圖片）

趙倩指女兒只是確診當日出現發燒症狀，即日已退燒，且連續3天沒有任何不適。她質疑孩子離開父母能否得到妥善照顧。她指出，女兒既然沒有症狀就不應霸佔醫療資源，返回家長身邊會被照顧得更好，她又希望有關資訊能公開透明。

截至前日（2日），趙倩兩母女已分開3天，她常透過微信詢問護士有關女兒的情況，但答案皆只有「還好」二字。趙倩理解醫護繁忙，但自己連女兒於洗澡、擦屁股等衛生保障也不知道，難免會感到緊張。

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家長控訴︰精神折磨遠大於病毒

另一名病童的媽媽朱女士在微博表示，她與2歲女兒於3月26日確診後入住同仁醫院，2天後母女被分別轉送到方艙和上海公共衛生臨床中心（金山院區），她無法得知女兒的情况，曾提出希望陪伴女兒，但不被允許。

防疫人員解釋，這是政府的要求和安排，成人患者去方艙醫院，兒童去公共衛生臨床中心。若家長不同意，孩子可單獨繼續留在醫院，但大人必須到方艙。

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朱女士看過網上的嬰幼兒隔離點短片後表示非常着急，希望能接回女兒照顧，如果不行，也希望隔離點能公開孩子的情况。有很多同路家長留言表示，自己也被迫與年幼的子女分離。

我們家長群幾十個人都是類似情况，給醫生下跪苦苦哀求，打無數個投訴電話均沒用，很多家長確診期間遭受的精神折磨，遠遠大於Omicron帶來的。

院方回應︰已增派人手加強溝通

上海市公共衛生臨床中心則表示，網傳的短片和照片是醫院兒科病房「騰挪」過程中的一些場景，並非「金山嬰幼兒隔離點」。目前留院的兒科患者由派駐的醫護團隊負責，在醫療診治和生活照料上是有保證的。目前已增派兒科醫護隊伍並進一步調整兒科病房、優化收治流程、改善病房管理，加強與家長溝通，把病童救治工作做得更好。

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責任編輯︰王明芳