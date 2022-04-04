【DSE2022】教育局宣布文憑試如期4.22開考　倘試場現1﹑2宗確診毋須封校

▲ 教育局宣布2022年中學文憑試如期於4月22日開考。

本港疫情逐漸回落，教育局今日（4日）宣布，2022年中學文憑試如期於4月22日開考，考期至5月14日結束，7月20日放榜。另外，竹篙灣將設特別試場供確診及須檢疫考生使用，詳情即看：【下一頁】

今屆DSE將壓縮至3周完成，新考試時間表下，公眾假期及周日考生亦須應試，預計首兩周約6成考生已完成所有考試。因應疫情，當局要求考生每日前往試場前須進行快速測試，並填寫健康申報表，快測呈陰性的考生才可應考。

考評局秘書長魏向東表示，要求考生每日進行快速檢測後，與准考證放在一起拍下相片，並在文憑試進行期間保留相片，當局日後可能會隨機檢查。另外，魏向東說，考評局會從4月7日起派發准考證，學校考生可於學校領取准考證及快速測試包，他提醒，考生要妥善保管，如有遺失不能補領。

至於學校試場如出現確診個案會如何處理，魏向東指出，由於今年提升考場防疫措施，醫生專家意見認為，如試場內沒有人曾除下口罩、通風系統好、考生相距遠，即使出現1至2宗個案，亦不須關閉該試場，但學校要立即進行消毒；如同時出現多宗個案，當局會調查，該試場不能繼續運作。

教育局局長楊潤雄說，明白考生於兩年多疫情來都是斷斷續續上課，現時當局已宣布如期開考，希望考生可以放下心頭大石，集中精神考試，亦祝願考生可順利安全考試。

【湊得輕鬆啲】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮 心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴