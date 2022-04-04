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【DSE2022】教育局宣布文憑試如期4.22開考　竹篙灣設特別考場供檢疫考生應考

社會 14:03 2022/04/04

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教育局宣布2022年中學文憑試如期於4月22日開考。

本港疫情逐漸回落，教育局今日（4日）宣布，2022年中學文憑試如期於4月22日開考，考期至5月14日結束，7月20日放榜。

考評局2月底宣布，今屆DSE將壓縮至3周完成，新考試時間表下，公眾假期及周日考生亦須應試，預計首兩周約6成考生已完成所有考試。因應疫情，當局要求考生每日前往試場前須進行快速測試，並填寫健康申報表，快測呈陰性的考生才可應考。

另外，楊潤雄宣布，將於竹篙灣檢疫中心將在3方面為確診或檢疫考生提供安排，包括住所被圍封強檢的考生，可優先進行檢測；密切接觸者及染疫的考生可自願到竹篙灣檢疫中心應考，中心會分開確診及作為密切接觸者的考生。如果考生考試當日快速測試呈陽性，可致電當局的熱線電話，將有抗疫的士點對點接送他們到竹篙灣應考。如果確診考生未能應考，可以以成績評估分級。

教育局副秘書長康陳翠華說，相關特別考場安排的細節會盡快於本周內公布。

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記者：黃悅晴

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