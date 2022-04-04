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【飲食速報】Pacific Coffee推兩款純素飲品　可歎健康杏仁奶咖啡及鐵觀音豆奶奶茶

休閒消費 14:57 2022/04/04

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Pacific Coffee推出以健康及純素為主題的飲品，共有兩款選擇。（餐應提供）

隨着植物性飲食漸流行，近年愈來愈多人茹素。Pacific Coffee最新推出期間限定以健康及純素為概念的飲品，用杏仁奶及豆奶製作，配上咖啡及鐵觀音茶，香濃美味。同時更推出優惠活動，在每周指定一天可免費升級選用燕麥奶、杏仁奶等，讓大家飲得更健康。

全新以健康及純素為概念的特飲，共有兩款選擇，包括特選18/25杏仁奶咖啡（37元起），是經典牛奶咖啡的變奏版，特意選用天然高品質杏仁奶，注入農地直送特選18/25咖啡豆萃取而成之濃縮咖啡。經烘焙的咖啡豆香氣與杏仁奶的淡淡堅果風味相互融合，口感豐盈，有營的杏仁奶健康又美味。

另一款鐵觀音豆奶奶茶（37元起），以優質鐵觀音茶葉調製而成，天然回甘的鐵觀音茶香風味與豆奶的溫和甜味完美結合，口感順滑。豆奶更被譽為牛奶的絕佳替代品，含豐富的植物維生素，蛋白質含量高，乳糖不耐人士都合適。

Pacific Coffee由即日至5月17日會推出「純素星期三」活動，逢星期三到Pacific Coffee惠顧任何奶類手調飲品，即可免費升級至燕麥奶、杏仁奶或轉用豆奶，而會員於即日至4月12日期間更可每日尊享同樣免費升級。

食客可隨心所欲地選擇不同奶類讓咖啡師沖調，組合出各種變化，如燕麥奶帶穀物香甜，令口感更順滑；杏仁奶則為飲品提升風味及層次；豆奶更含豐富營養價值及帶豆香，相信總有一款適合你。

記者：招美寶

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