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【DSE2022】竹篙灣特別試場供確診及須檢疫考生使用　抗疫的士即日點對點接送

社會 14:39 2022/04/04

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考評局去年在竹篙灣檢疫中心設考場，最終有7名受大廈圍封、被列緊密接觸者的考生使用。（考評局提供）

政府維持中學文憑試（DSE）於4月22日開考目標，當局早前指須檢疫及快測陽性等考生均一律禁考試，教育局及考評局其後稱正研究為受影響考生設特別考場。教育局局長楊潤雄今日（4日）表示，當局於3方面為確診或檢疫考生提供特別安排。

住所被圍封強檢的考生，可優先進行檢測；為密切接觸者及確診的考生，須持檢疫及隔離令，自願到竹篙灣檢疫中心應考，至檢疫令完結後才可離開。竹篙灣檢疫中心有約3,000個單位，暫預計可安排1,000多人入內考試，當局亦有準備後備考場。

教育局副秘書長康陳翠華進一步解釋，作為密切接觸者的考生，持檢疫令的考生可以聯絡考評局公開考試資訊中心熱線，表明自己為密切接觸者，自願到檢疫中心隔離及考試，當局會安排抗疫的士點對點接送。若考生為確診者，如他們身體狀況許可希望應考，他們可要求進入竹篙灣考試，可以每日決定是否應考；如考生應考當日快速測試呈陽性，可於早上6時30前致電考評局，即時安排進入竹篙灣。但如確診考生未能應考，可以申請成績評估。

康陳翠華補充，當局預計竹篙灣4月中開始可接收相關考生，中心內會劃分成不同區域，分開確診或密切接觸者。由於未能估計有多少考生需要有關服務，正積極尋找更多考務人員，當局會提供保護裝備及相關指引。她又說，特別安排涉及多個部門的工作，當局會在本周內進一步公布詳情。

考評局秘書長魏向東表示，會優先將當日應考的考生送到竹篙灣，如考生到達竹篙灣時有少許遲到，會酌情處理，適當地延遲其開考時間。他又說，每位考生會於獨立房間內應考，房內有監察系統。魏向東又指出，考生進入竹篙灣應考是「單程」，一定要小心考慮清楚自己的身體情況，無論考生當日決定是否考試，都不能「反口」。

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記者：黃悅晴

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