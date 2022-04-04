【消費券1萬】政府4月7日派發首輪5000元電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠

▲ 政府4月7日派發首輪5000元電子消費券，一文看清最新商場商戶優惠。

政府於本周四（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，各間商戶及商場紛紛推出優惠吸客，TOPick為大家整合資訊，方便第一時間享受最抵優惠。

信和集團推線上購物滿指定金額 換取音樂會門票2張

信和集團旗下6個商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」，S⁺ REWARDS會員於今年4月7日至20日期間以S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，線上單一消費滿3,800元，即有機會換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

此外，上述商場現正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」亦覆蓋首輪電子消費券派發日期，S⁺REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元S現金券，回贈超過100%。

MegaBox推4支付工具消費滿指定金額 獲商戶現金券及折扣優惠券

MegaBox將於4月7日至5月31日期間推出多個消費券獎賞，包括顧客以八達通於MegaBox 商戶消費滿200元或以上，即可換領商戶現金券及折扣優惠券，回贈率達100%！而使用 WeChat Pay HK、支付寶 HK 或 Tap & Go 領取消費券購物之顧客，消費滿600元或以上即可參加「消費券開心賞」，換領多間商戶現金券及折扣優惠券。

於 MegaBox 購買大型傢俬或生活用品之顧客，亦可選擇參與「至潮家品購物賞」。消費滿 6,000元及12,000元，即可換領德國寶迷你手壓咖啡泡茶機及無線控溫養生壺，如使用4個指定支付工具付款，更可額外獲贈100元美饌及零售商戶現金券。

另外，為答謝 Mega Club 會員一直以來的支持以及獎賞會員消費，除了延長「Mega Club 3 倍積分回贈」推廣之後，更推出「Mega Club 開心消費儲分王獎賞」，向首10位最高消費之 Mega Club會員送出豐富禮品，當中包括減壓背墊、旅行頸枕等等。

HomeSquare送出總值逾200萬元禮品及商戶現金券

由4月7日起，沙田一站式家居主題商場HomeSquare推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾200萬元禮品及商戶現金券，配合消費券使用，更可獲得高達2,640元禮券，著數賺不停：消費滿500元即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾5,000禮品元；消費滿 5,000元或以上，可獲得最高1,400元禮券回贈。

商場更與商戶合作，以低至25折發售多款超值限定家品優惠組合，務求顧客以優惠價購入心頭好。此外，The Point by SHKP會員獨享額外2,000積分及於 HomeCircle 陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇。

麥當勞推消費券套餐優惠券 最平100元4個餐

電子消費券2022首階段5000元將於4月7日發放，商戶、商場陸續公布推廣優惠。麥當勞公布，會在「麥當勞App」推出三款全新消費券套餐優惠券，用戶可以用最低每餐低至25元起的麥當勞超值套餐或超值早晨套餐。

由即日起，麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，分別是100元4款早晨套餐、100元4款飽餐及120元4款雞餐。麥當勞表示，優惠券數量有限，售完即止。

麥當勞表示，完成購買後，4張指定套餐換領券會於3個工作天內自動存入「麥當勞 App」內新增設的「消費券專區」，所有套餐換領券有效期至5月15日。

4個電子消費券營運商包括八達通、支付寶 AlipayHK、WeChat PayHK微信支付及 Tap & Go 拍住賞都能購買相關套餐，計及其他電子支付方式或現金，麥當勞現接受7種支付方式。

華懋集團7商場推消費3倍回贈優惠

華懋集團旗下7個商場包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市，繼早前投放300萬港元推出100%回贈優惠，今次再度加碼，將會推出達300%的回贈優惠。集團將加碼投放300萬元推出相關優惠措施，與大眾共渡「疫」境。



由政府發放消費券當日起，凡於集團旗下7個商場及中環街市，以4款指定儲值支付工具，包括支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」及 WeChat Pay 香港消費滿100元，即可獲贈一套3張港幣100元現金券，合共價值300元，盡享高達 300% 回贈優惠。每張收據最多可換領兩套現金券，換完即止。

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責任編輯：陳麗娜