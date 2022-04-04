【THE SHOW MUST GO ON】黃美棋展現驚人「爆破力」　林盛斌率藝人冒雨深水埗派飯

▲ 《THE SHOW MUST GO ON》大家玩得好開心。

由大師兄錢嘉樂及馮盈盈 （FYY） 擔任主持的《THE SHOW MUST GO ON》，首集兩組嘉賓分別為林盛斌率領的「大玩特玩」隊，成員包括翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡、陳嘉桓及黃美棋，以及陸浩明率領的「後生仔傾吓偈」隊，成員包括孔德賢、鄭衍峰、黃婧靈(波波)、杜穎珊(Sandy)、徐文浩及黃紫恩。

眾藝人大玩經典遊戲

兩隊人馬齊齊挑戰「獎門人式」經典遊戲，包括:「坐波波」、「一次都不能輸」以及「鬼拍後尾枕」。

當中「一次都不能輸」難度相當高，兩隊需各派出六位成員進行挑戰，負責頭三關 「接彈球」、「劃火柴點蠟燭」、「接抓子」的藝人必須一次過完成任務，否則便要「重頭嚟過」。

「守尾門」的三位成員，則要合力為吹氣公仔「放氣」，看似容易，但相當考驗體力，結果林秀怡不幸失平衡跌倒地上，波波則因太忘我用拳頭猛壓陸浩明及鄭衍峰。

其中最大亮點是欲協助「後生仔隊」的盈盈，更遭鴨仔釋出的「氣流」弄致「披頭散髮」，場面混亂又搞笑。

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【THE SHOW MUST GO ON】杜穎珊拱橋騷軟骨勁 陳嘉桓黃美棋鬥做一字馬

美棋BB為「爆波專員」

另外「坐波波」環節亦是相當經典，為了爭取在限定時間成為「爆波專員」，各位落場成員可謂施展盡渾身解數，當中以被封為無綫新晉「遊戲王」的美棋BB最為投入，一口氣瘋狂爆破19個汽球，勁度十足之餘亦速度驚人。

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林盛斌帶領「大玩特玩」隊派飯給露宿者

除發放歡樂外，製作組亦希望藉著台前幕後一點綿力散布愛心，由早前為「速遞員戶外食飯盒」事件熱血發聲的林盛斌，帶領「大玩特玩」隊與有心人合力到深水埗派飯給露宿者。

一眾藝人不但親力親為製作愛心飯盒及搬運物資，更冒雨四出派飯，獲不少網民大讚感動。 Bob更收起佻皮本色作呼籲謂:「作為演藝界一份子，我哋除咗可以帶娛樂畀大家， 仲可以發揮我哋嘅影響力，為社會做番少少嘢，特別喺依家困難嘅時候，社會係有好多人 需要幫助。如果大家都可以做多少少，世界會更加美好。」

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