【暴動判囚】國慶日黃大仙暴動5人罪成　3人判監逾4年2人判勞教及教導所 

▲ 2019年國慶日黃大仙發生暴動事件，5人暴動等罪，今於區域法院被判監、勞教中心及教導所。資料圖片

2019年國慶日黃大仙有示威者堵塞龍翔道一帶，爆發激烈衝突。5名男子早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動等共6罪罪成，3名被告今（4日）被判監51至54個月，另2名被告被判進入勞教中心及教導所。法官判刑時指，政府早於本案發生前撤回《逃犯條例》，是次暴動屬借題發揮。示威者自挾其心中高尚理念，為社會帶來恐懼及不安，破壞香港社會形象，破壞的設施不難修復，但香港的國際形象難以在短期內恢復。

5名被告為郭小杰（30歲，演員）、張啟昌（22歲，學生）、何文謙（27歲，行政人員）、溫梓霖（19歲，學生）和麥浩偉（24歲，學生），同被控1項暴動罪，及各被控1項抗拒正在執行職責的警務人員罪。控罪指，他們於2019年10月1日在黃大仙龍翔道一帶，連同其他人參與暴動；並分別抗拒正在執行職責的警務人員，即高級警司2700、警長33625、警員17587、6729及17416。

法官練錦鴻判刑時指，從示威者不約而同穿上相同裝備及衣服，在同一區出現，並設立路障及向警方投擲雜物和汽油彈，可見事件非在即興下發生。

法官續指，從有關片段中估計現場有近千名示威者，警方曾作多次口頭勸喻及施放催淚彈，惟示威者在稍為散退後，又再次集結。

法官續指，示威者癱瘓了龍翔道一帶交通，而龍翔道是九龍半島的主要道路，造成嚴重交通阻塞。示威者燒毀10多部電單車，可見其暴力不單止針對警方。當日整個社區如同戰場，令市民不能如常活動。

法官又指，是次暴動加強整個社會的分化，支持示威者會被視作黃營，反之則被視作藍營，並無中間陣營。示威者口中爭取自由民主實為專制，扼殺和平、理性、務實的討論空間。

法官續指，本案發生於國慶日，政府早於本案發生前撤回《逃犯條例》，是次暴動屬借題發揮。示威者自挾其心中高尚理念，為社會帶來恐懼及不安，破壞香港社會形象。

法官續指，被破壞的公共設施不難修復，但香港的國際形象難以在短期內恢復。法官遂就各項控罪將郭判監51個月，何及麥各判監54個月；張及溫分別被判入勞教中心及教導所。

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記者：梁錦麟