【全民快測】專家籲市民響應做全民快速檢測　料確診陽性比率下降

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

政府要求全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。行政長官林鄭月娥強調，此舉屬自願性質，也非取代全民強制檢測，當局會監察何時為全民強檢的最佳時機。即看：【下一頁】

中文大學生物醫學院客座副教授招彥燾於今早（4日）於電台節目中指，若全港市民一同做快速測試，有助了解感染情況，協助政府判斷做全民核酸檢測的時機。他又說，全民核酸檢測的成本大，但可以盡快清零，而快速測試成本較低，且沒有時間的限制，較核酸檢測更靈活，連續3日做會有助彌補相對不準確的缺點，相信亦可有助找出傳染性較高的患者。

他又指，衞生防護建議市民做快測前先擤鼻，有關方法有助將在鼻咽深處的病毒帶到鼻腔前端，提高檢測準確度，不過如果有太多鼻水，要先清理乾淨再做採樣，否則會影響檢測準確度。他又說，家長可為2至14歲的兒童以拭子採樣，但強調兒童與成人的鼻腔深淺闊窄不同，不要將拭子伸得太深，以免令小朋友流血。

此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良則於另一節目中呼籲市民響應做全民快速檢測。他說，近日天氣轉涼，市民出現輕微呼吸道感染病徵，或未有意識到已染疫。他又說，過去數日圍封強檢行動中的陽性比率約1%或不足1%，料全民快測發現的陽性比率亦會下降。

他亦建議當局透過社區檢測中心指導市民正確的採樣方法，或直接為長者及兒童採樣，又提醒市民由於紙巾會有其他物質或干擾結果，如直接在帶有鼻液的紙巾採樣，會導致快速檢測的結果不準確。

立法會醫療衞生界立法會議員林哲玄則擔心，市民作快測後不呈報會令整個行動白費力氣。他又表示理解有市民因不想到隔離設施而不呈報陽性結果，但強調病毒所引起重症率，較流感高很多倍，而居家隔離亦有機會傳染予同住家人，故隔離仍是最有效的方法：

希望市民對入住隔離設施唔好有太負面的方法，因為可以保護自己及家人。

他又提醒市民檢測陽性呈報後會取得隔離令，對日後接種或向僱主申請假期時會比較容易；另認為市民即使快速檢測陰性也應呈報，以便當局掌握準確的確診比率。

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責任編輯：郭詩詩