【困獸鬥】洪嘉豪玩遊戲大戰程人富　Win Win：唔會想拎份禮物返屋企

ViuTV全新節目《MM730 - 困獸鬥》由今晚（4月4日）起，逢星期一晚上7時30分播放。節目由洪嘉豪、陳海寧（Isabella）、程人富、米露迪（Melody）和楊安妮（Win Win）擔任主持。

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主持於室內玩遊戲

《MM730 - 困獸鬥》主持人在每集都會被困於一個神秘室內空間，並需透過簡單小遊戲分出勝負。只有勝者可以收工離開或獲得獎賞，落敗者則要接受懲罰。

當中的小遊戲均是利用簡單道具或資源，方便觀眾一家大細在家眾樂樂。

▲ ViuTV全新節目《困獸鬥》

嘉豪與程人富「埋身肉搏」

今晚（4日）播出的第一集，五位主持以遊戲勝負決定抽獎輪盤上每個人的貼紙數目，最後利用輪盤抽出最後贏家。

其中一個遊戲是每位主持分別先後在箱內抽出一段中文歌詞，並用英文翻譯讀出，最快而又猜對得最多的主持就可得到最多輪盤貼紙。

期間，洪嘉豪更一度「埋身肉搏」程人富，企圖阻止對方搶答題目，場面十分搞笑。

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Win Win對禮物無興趣

分別先後在兩個小遊戲領先的洪嘉豪和Win Win更可以率先一睹今集的神秘禮物。

洪嘉豪形容神秘禮物「無乜用，唔會特登喺街買返屋企」，Win Win表示「唔會想拎份禮物返屋企」，又稱自己對這份禮物不感興趣。最後，其他主持知道神秘禮物是甚麼後， 感到十分羨慕，更大呼被洪嘉豪和Win Win誤導。