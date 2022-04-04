  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (週一) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【困獸鬥】洪嘉豪玩遊戲大戰程人富　Win Win：唔會想拎份禮物返屋企

娛樂 14:05 2022/04/04

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

ViuTV全新節目《MM730 - 困獸鬥》由今晚（4月4日）起，逢星期一晚上7時30分播放。節目由洪嘉豪、陳海寧（Isabella）、程人富、米露迪（Melody）和楊安妮（Win Win）擔任主持。

最新影片推介：After Class專訪 

主持於室內玩遊戲 

《MM730 - 困獸鬥》主持人在每集都會被困於一個神秘室內空間，並需透過簡單小遊戲分出勝負。只有勝者可以收工離開或獲得獎賞，落敗者則要接受懲罰。

當中的小遊戲均是利用簡單道具或資源，方便觀眾一家大細在家眾樂樂。

ViuTV全新節目《困獸鬥》

嘉豪與程人富「埋身肉搏」

今晚（4日）播出的第一集，五位主持以遊戲勝負決定抽獎輪盤上每個人的貼紙數目，最後利用輪盤抽出最後贏家。

其中一個遊戲是每位主持分別先後在箱內抽出一段中文歌詞，並用英文翻譯讀出，最快而又猜對得最多的主持就可得到最多輪盤貼紙。

期間，洪嘉豪更一度「埋身肉搏」程人富，企圖阻止對方搶答題目，場面十分搞笑。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Win Win對禮物無興趣

分別先後在兩個小遊戲領先的洪嘉豪和Win Win更可以率先一睹今集的神秘禮物。

洪嘉豪形容神秘禮物「無乜用，唔會特登喺街買返屋企」，Win Win表示「唔會想拎份禮物返屋企」，又稱自己對這份禮物不感興趣。最後，其他主持知道神秘禮物是甚麼後， 感到十分羨慕，更大呼被洪嘉豪和Win Win誤導。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
13:15 2022/03/20
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選　ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】
13:43 2022/03/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選　ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】
【三台混戰】亞視推出戚其義《逐流時代》　撼ViuTV《反起跑線聯盟》+TVB《金宵大廈2》
18:01 2022/03/21
【三台混戰】亞視推出戚其義《逐流時代》　撼ViuTV《反起跑線聯盟》+TVB《金宵大廈2》
【MM730】ViuTV晚上7時半綜藝節目新排陣　每晚不同主題搶老中青市場
13:50 2022/03/31
【MM730】ViuTV晚上7時半綜藝節目新排陣　每晚不同主題搶老中青市場

你可能感興趣

【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
13:15 2022/03/20
【全民造星IV】葛綽瑤豁達面對網民評價　Yoyo誓用時間逐步打破花瓶形象
【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選　ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】
13:43 2022/03/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選　ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】
【三台混戰】亞視推出戚其義《逐流時代》　撼ViuTV《反起跑線聯盟》+TVB《金宵大廈2》
18:01 2022/03/21
【三台混戰】亞視推出戚其義《逐流時代》　撼ViuTV《反起跑線聯盟》+TVB《金宵大廈2》
綜藝節目 程人富 洪嘉豪 陳海寧 遊戲 ViuTV

最高瀏覽

【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢 袁嘉敏：這種男人真悲哀
15:40 2022/04/03
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢 袁嘉敏：這種男人真悲哀
【老千女婿】賤男訛稱警察爸爸肺癌兼生意周轉　借未來外母600萬後人間蒸發
12:15 2022/04/03
【老千女婿】賤男訛稱警察爸爸肺癌兼生意周轉　借未來外母600萬後人間蒸發
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼