【扶助弱勢】迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好　5慈善團體將獲共5,000張樂園門票

▲ 迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好，5慈善團體將獲共5,000張樂園門票。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區即日起，5個官方社交平台獻上一系列線上節目，邀請賓客一同參與線上互動，只要集合超過1,000個讚好，樂園便會捐贈5,000張香港迪士尼樂園一日標準門票予五個慈善團體，包括香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會，受惠人士包括有特殊需要的兒童及家庭、低收入家庭、長者，以及參與抗疫工作的青年義工。

由即日起至4月18日，一連15日，香港迪士尼五個官方社交平台的精彩內容包括為在家小朋友特別設計，讓他們郁動身手、動動腦筋的小活動，又有充滿迪士尼特色的趣味教學，包括 畫畫、手工藝、烹飪或探索環保小知識的內容。

為答謝及回饋社區，並於樂園重開時能更進一步為社區帶來更多歡樂魔法及正能量，香港迪士尼樂園官方Facebook專頁將於4月6日推出特別活動，邀請賓客共同為當日活動帖子讚好，並留言分享在這段在家抗疫的日子最想感謝的人及背後故事。

只要集合超過1,000個讚好，香港迪士尼隨後會向五個慈善團體送出合共5,000張樂園一日標準門票，受惠機構包括香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會。另外，留言最有心思的三位賓客，亦有機會獲贈樂園一日標準門票。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼一直關心社區，雖然現時大家正面對不同挑戰，我們仍然心信奇妙，致力以不同方法，將迪士尼歡樂魔法帶到社區。「心信奇妙」線上活動集合各演藝人員的心思與力量，設計種類多元化的有趣內容，陪伴大家度過不同時光。 這只是一個開始，我們期待在社會運作陸續恢復之後，會適時推出更多活動支援有需要人士， 為社區注入動力。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜