【講你都唔信】方力申爆10年前床戲辛酸史　林子聰自稱患「獎門人後遺症」

▲ 方力申自認純情小羔羊不說謊。

無綫綜藝節目《講你都唔信》，後晚（6日）播出的最後一集，「獎門人」曾志偉將加入戰團親自上陣講故仔，並聯同錢嘉樂及C君組隊對戰薛家燕、阮兆祥及江美儀，主持陣容則會換上馮盈盈、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰（奶仔）及林秀怡，到底一班後輩能否鎮得住一眾轉數快過閃電的前輩？著實讓人拭目以待。

而今（4日）、明兩晚播出的集數，「獎門人」曾志偉將聯同錢嘉樂帶領江嘉敏及奶仔擔任主持，嘉賓陣容則為張達明、林子聰、方力申、盧海鵬、吳麗珠、鄧英敏、林迪安、火星及盧惠光，3隊人馬將繼續圍繞「講你都唔信」主題進行講故仔大比併。

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方力申自認純情小羔羊

今晚一集重點，除了有小方大爆10年前拍攝床戲辛酸外，達明講故仔時更一度因興奮過度險些爆粗，相當爆笑。小方接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言自己是純情小羔羊：「我雙魚座好容易信人，自己都唔會講大話。」

林子聰即笑指小方一講大話就會面都紅晒。

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林子聰怕被針對有壓力

講到面對重量級前輩對手盧海鵬等人，林子聰謙稱難搞：「鵬哥呢啲幾十年老戲骨，影帝都唔夠佢演，點估到佢講真定假。」又笑稱是次上節目有壓力，皆因以往參與《獎門人》都會被瘋狂針對。

至於「扮嘢始祖」盧海鵬則貫徹其特色瘋狂爆肚，並大爆當年藝訓班趣事；與鵬哥是同期同學的鄧英敏，笑指盧海鵬當年是班長；問到二人訓練班同學是否很頑皮時，盧海鵬笑言：「個個都曳㗎啦，唔曳點撈呢行？」

吳麗珠則被爆有「秘撈奇女子」稱號，入行後最叻是學會講大話請假，到底會否連受訪內容都是假的呢？

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