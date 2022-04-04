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【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功

娛樂 16:45 2022/04/04

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MIRROR成員兼副隊長江熚生（Anson Kong）曾容串TVB劇《金宵大廈》，並與李施嬅一起大跳辣身舞。

TVB新劇《金宵大廈2》今晚（4月4日）首播，繼續由陳山聰和李施嬅領銜主演，共有10個單元，「金宵」十分期待。

2019年播出的《金宵大廈》大受歡迎，更有眼利觀眾發現MIRROR成員兼副隊長江熚生（Anson Kong，AK）有份參演，好舞功的AK在劇中更與李施嬅一起大跳辣身舞，場面為觀眾帶來驚喜。

【金宵大廈2】TVB變陣以《金宵大廈2》迎戰ViuTV　李施嬅IG：突然出街我反應不來

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AK現身《金宵大廈》

《金宵大廈》劇情講述Coco姐（李施嬅飾）生日，並在金宵舞廳大跳熱舞慶祝，而AK則為舞台上其中一名男舞蹈員，對生粉來說相信會是個小彩蛋。

AK出道前為一名舞蹈員，以前常為不同的藝人伴舞，後來他決心報名參加《全民造星》，不欲再站在藝人背後伴舞，希望成為出色的明星。

由於《金宵大廈》於2018年2月至6月拍攝，而《全民造星》的比賽時間為2018年7月至10月，故時間上並無相撞，而當時未為ViuTV旗下藝人的AK在TVB演出亦無衝突，因此有了AK參演《金宵大廈》的場面。

【金宵大廈2】李施嬅樂觀面對病情　陳山聰對《金宵2》收視有信心

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李施嬅大騷舞藝

李施嬅與AK及數名舞蹈員一起大跳性感舞蹈，她曾於TOPick訪問稱：「拍這套劇完全是豁出去，不能有任何包袱。」

談到跳舞場面，她說：「拍攝這場跳舞戲前特意跟老師學習如何去『扭』，而與其他男人一起跳舞，對我來說也是很大的挑戰，下了很多苦功。」

此外，李施嬅又謂：「演CoCo比Alex更大挑戰，因她是個強得來也帶柔的女人，剛柔並重有如太極般。但又需要很性感、有女人味、很誘人，對我來說非常不容易。」

不知在《金宵大廈2》內，李施嬅有沒有機會再展舞姿？

撰文 : TOPick柴犬出動

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