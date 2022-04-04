【復課安排】當局指已聆聽到社會上意見　正按疫情發展分階段、有序地復課

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教育局局長楊潤雄今日（4日）下午公布有關香港中學文憑考試的安排，教育局副秘書長康陳翠華及香港考試及評核局秘書長魏向東亦會出席。

本港第五波疫情未止，港府早前宣布小學及幼稚園最快4月19日恢復面授課，教評會倡若疫情緩和學生接種率未達9成亦可復全日課，容許未打針學生定期交快測結果。楊潤雄稱，已聆聽到社會上聲音，會詳細考慮，復課安排要小心考慮疫情發展，決定分階段、有序地復課。

魏向東表示，核心科目考試結束後，面授課才恢復，以減少校內人流降低感染風險，亦令校方容易安排考務人員。

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記者：陳麗娜