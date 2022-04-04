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【Netflix劇集】金喜善《還有明天》如韓版《月老》　44歲「南韓第一美女」造型成亮點

娛樂 14:10 2022/04/04

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金喜善新劇《還有明天》

Netflix今年不少韓劇都備受好評，而4月份也有多齣新劇上架，其中女神金喜善久違幕前，聯同路雲、李洙赫、尹志溫主演的新作《還有明天》，便以強勢在各地跟跟韓國同日上綫，而首集更打破了韓國電視台的收視紀錄。

在4月1日登場的《還有明天》，第一集收視率衝破全國收視率7.6%，並創下MBC金土時段的新高紀錄，瞬間最高收視率達10.1%，拿下該時段的冠軍。

一頭粉髮極吸引。

《還有明天》改編自同名人氣漫畫韓劇，劇集講述陰間使者們為阻止自殺人數過高，導致陰間人口飽和，於是來到人間去拯救輕生的人。金喜善在劇中就演陰間企業的危機管理組組長具戀，她跟因意外變成半人半鬼的崔俊雄（路雲飾）一起執行任務，其夾集了奇幻和愛情元素，很有點台片《月老》的味道。

現年44歲的金喜善，被喻為「南韓第一美女」，新劇中以粉紅色短髮登場，角色強悍也跟過去的柔弱截然不同，很有新鮮感。劇中角色雖已逾400歲，但金喜善一身女強人打扮，就十分亮眼，凍齡外表成為一大看點。

(左起）李洙赫、尹池溫、金喜善、金路雲。

日前她在劇集活動中，以Saint Laurent的西裝外套現身，且展露出一雙長腿，就被不少網民大讚氣質依然。

最新影片：After Class訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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