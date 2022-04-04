【特首選舉】林鄭不尋求連任　政黨感謝其辛勞

▲ 政黨感謝林鄭月娥（中）過去5年的工作。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日宣布不尋求連任。有政界人士及政黨，感謝她在過去5年的貢獻，認為其任內經歷多重挑戰。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，理解及尊重林鄭月娥決定，感謝對方在過去42年對香港的付出及貢獻，又指對方有熱誠及承擔。

林健鋒續指，過去5年面對「黑暴」及疫情，林鄭都頂住壓力，迎難而上，帶領香港落實港區國安法及完善選舉制度，讓香港回復秩序，是值得肯定。他又表示，未來5年是推動長遠發展關鍵時期，期望有管治能力、政治擔當的人士參選。

新民黨也表示理解及尊重，林鄭月娥不尋求連任，認為她在任5年，香港經歷多重挑戰，仍然孜孜不倦，包括實施港區國安法、完善選舉制度，也提出北部都會區等願景，對抗疫未有停步，祝願對方卸任後，生活幸福。

另外，民建聯主席李慧琼則指，相信林鄭月娥經過深思熟慮，祝願她家庭生活愉快，又讚揚對方非常勤力，事事親力親為，在任期間受大國角力影響，任期並不容易，不過，她認為林鄭月娥在第五波疫情，表現卻強差人意。

民主黨主席羅健熙則稱，林鄭月娥在社會各階層、各種政治立場中都不受落，相信市民都會歡迎她不連任。他又指出，市民與政府間的基本互信和尊重，是社會所有事情發展的重要條件，新一屆政府若無法重建和市民的信任，擔心未來管治將仍然舉步為艱。

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記者：陳宛彤