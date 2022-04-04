【疫境求生】咖啡店疫下生意急挫8成　90後老闆晚市轉型賣兩餸飯自救

▲ 人氣咖啡店Sleepless，第五波來襲令生意急跌8成，90後老闆娘Evelyn即時變陣。

隨著疫情旗放緩，政府會逐步放寬部分社交距離措施，餐廳有望恢復晚市堂食，但現在離這日子還有一段時間，餐廳仍然要繼續疫境求生。

以拉花咖啡打出名堂的銅鑼灣人氣咖啡店Sleepless，第五波來襲令生意急跌8成，90後老闆娘Evelyn卻無自亂陣腳，更立即變陣於晚市以街坊貼地價售賣兩餸飯。她說：「現在很多食肆為慳成本都暫停營業，影響員工生計，我希望人人有工開，所以決定轉型繼續走下去，相信一定會捱得過的。」

▲ Evelyn說不想關閉咖啡店，希望人人有工開。（湯致遠攝）

2019年開業的Sleepless，前身是咖啡店R&C，是Evelyn男友Hymas跟家人開設，後來咖啡店由她及男友接手經營。

其實未做咖啡店之前，Evelyn曾做過不少工作，包括時裝店售貨員、調香師、化粧師、文員等。她說每次轉換工作，都是一個全新的學習機會，也讓她很早已有機會接觸管理的範疇，所以當她接手做Sleepless，也算可以應付得到。

但始終是首度創業，也難免遇到一些難題。「做生意要懂得計成本，好似舖租、燈油火蠟、員工薪酬等，樣樣都涉及金錢，一定要識得計數。」

咖啡店開業之初，生意不太理想，於是Evelyn及Hymas便想盡不少方法提升生意，後來本身為Barista的Hymas想到以拉花咖啡做招徠，希望吸引更多食客。

▲ Sesame Latte（52元）：以日本三重縣九鬼芝麻粉調配而成，香氣十足，再加上一對可愛的熊仔，討好程度即時提升。（湯致遠攝）

Hymas的拉花技巧相當高超，作品十分多元化，有卡通人物如三眼仔、龍貓、Minions等。同時還有3D的立體形拉花，可造成不同的形態，如睡覺中的小狗、優哉游哉的熊仔兄弟等，吸引不少年輕人來打卡，故不時在社交媒體看到Hymas的作品。

雖然不少人是為杯「靚啡」而來，但其實咖啡店的菜式也很有睇頭，全日早餐便是王牌菜式。「所有食材都是新鮮貨，如牛油果及車厘茄等，而松露炒蛋很嫩滑及有蛋香。」另外意粉及Risotto都是人氣美食，招牌菜有三文魚明太子忌廉意大利飯、蜆肉意粉等。

希望人人有工開

憑着咖啡及食物的口碑，Sleepless很快已成為銅鑼灣的人氣咖啡店，經常滿座及門外現人龍。不過此情此景，在第五波爆發後便不復見。「當政府宣布餐廳禁晚市堂食後，生意立即急轉直下，營業額急跌8成，真的好誇張。」

不只晚市生意差，午市也同樣慘淡。「我們下午的客人主要是銅鑼灣的白領一族及學生，但因很多公司都推行work from home，學校又停課轉上網課，所以食客人數大減。」

起初餐廳為降低成本，先放棄早餐時段，後來更提早晚上6時關門。「當時我看到一些網媒報道，有一些小店如何在疫下自救，我十分欣賞他們不放棄的精神。而且現在很多食店都停業，因寧願蝕舖租都想慳回人工。」

不過Evelyn卻另有看法，認為員工是餐廳最寶貴的資產。「我很幸運遇到一班很好的同事，他們給了我很大的力量。其實每個員工都有自己家庭，我想人人有工開，繼續出糧給他們。」

Evelyn覺得不能坐以待斃，一定要主動出擊尋出路，於是想出晚市推兩餸飯套餐。「始終仍然有不少人在銅鑼灣返工，加上可以給街坊多一個選擇，所以決定將晚市轉型。」

▲ 秘製瑞士雞翼配蒜蓉炒雜菜（45元 /兩餸，晚市外賣）：雞翼分量十足，雜菜以蒜蓉炒，相當惹味。（湯致遠攝）

不過把早上咖啡店變身晚市港式外賣飯堂，絕對是新挑戰。「我們從前主要做沖咖啡及煮意粉等輕盈西餐，現在要做港式小菜，廚房內的廚具及擺位都要作出改動，幸好廚師及員工都十分配合，令晚市的流程相當流暢。」

兩餸飯價錢由45元起

兩餸飯現時只售45元-55元，十分優惠，因Evelyn希望人人都可以吃得到。餐廳現在每晚供應的兩餸飯有多款選擇，更不時轉款，包括有薯仔雞、肥牛卷、瑞士雞翼及和風牛肉等。

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兩餸飯在上月底推出，起初每晚大約賣出十幾盒，現在已增加至三十多盒，更慢慢享有口碑，每晚都有熟客來支持。因不少銅鑼灣食肆都停做晚市，Evelyn說有附近返工的食客感謝Sleepless提供兩餸飯，讓他們「有啖好食」。

她說：「其實我最想帶出一個信息，就是希望大家不要慌不要亂，關關難過關關過，我們的生活會好快回復正常的。」

記者：招美寶