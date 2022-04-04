【超人媽媽】四胞胎非同年同月同日生　90後媽媽5日誕2嬰腹中仍懷2嬰待產

▲ 媽媽懷有四胞胎，卻不是同一日出生。

迎接新生命總是令人期盼，不過準媽媽肚中，如果孕有4胞胎，就令人又喜又憂。近日山東一名95後，懷有四胞胎的年輕媽媽在懷孕25週時早產，惟她並非一次過產下四位寶寶，而是相隔四日，先後產下兩胎，而另外兩胎，則仍在肚中，等待合適時機再分娩。

換言之，4胞胎並不會同年同月同日出生，連主診醫生亦坦言，「這種情況在全國是罕見的，在世界上也是不常見的」。

山東一對夫婦發現懷孕後，起初到醫院檢查，只在超聲波中見到三胞胎，後來再檢測，才發現原來第四個小寶寶之前檢測被其他寶寶遮住。楚姓爸爸指，「當時媽媽身體狀況不錯，一家人都放下心頭大石。」

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直到今年2月，太太感到腹部不適，楚先生才將其送往山東大學齊魯醫院。經留醫詳細檢查發現，四胞胎媽媽宮頸機能不全，有流產先兆。雖然醫生隨即為媽媽做宮頸環紮，希望減少早產機會，但到3月22日，四胞胎中的哥哥，仍在25週6天時出生。

不過，其餘三胎卻未在同日出生。醫生指，哥哥屬於極早產，而極早產的嬰兒會非常虛弱，風險大增，因此醫生決定再為媽媽做緊急宮頸環紮手術，盡力將其餘三名寶寶留在肚內，推遲出生時間。

直至4日後，第二胎亦出生。而另兩個寶寶則仍然在媽媽腹中「保胎」。主診醫生馬玉燕表示，四胞胎中投兩個提前出生，另外兩個仍在媽媽腹中，這種情況非常罕見。目前兩名已出生的嬰兒，仍要睡在保溫箱，未出生的兩名則在媽媽肚內。

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責任編輯︰王明芳