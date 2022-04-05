  • 23°C
香港時間 : 2022405日 (週二) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肩頸痛】經常低頭工作蹺腳易致頸椎痛　按摩師傅教一招促進血液循環

保健美顏 10:52 2022/04/05

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

經常低頭工作、蹺腳易致頸椎痛，按摩師傅教促進血液循環的方法。

我們常說：「頸椎不好，百病生」，看似老生常談，但各位一定不能掉以輕心呀！「頸椎不好」這四個字，首先讓我們想到頸椎痛，不過，今日要分享的，是慢性頸椎痛，即是低頭族最常遇上的，或是因為老化的原因所造成的一種都市病。

頸椎痛會令患者出現手痺無力、頭痛、頭暈、耳鳴、鼻塞、畏光、下肢無力，甚至大小便失禁。有一種頸椎痛最常發生，叫做肌肉頸椎痛，原因是「瞓捩頸」，幸好來得快去得快，只要給予適當的按摩，疼痛就會消失了。但如果你常有這個情況出現的話，可能是頸椎出現退化之故；當然，長期睡覺姿勢不良，也是成因。

最新影片推介：

而慢性頸椎痛的成因，當然要指向各位低頭族了。從事案頭工作的，不僅經常低頭，還久坐不動，加上坐姿不正確、蹺腿、缺乏讓肌肉得以放鬆的運動，自然令血液循環不佳，於是引致肩頸膊痛。為了消除這些疼痛，定期去接受按摩是一個辦法。

要是感到非常不舒服時，一位按摩師傅教路，用熱風筒以微熱風對着頸椎位置吹，讓熱氣促進血液循環，通則不痛呀！我自己則是每一個小時離座做點拉筋，用手按摩頸椎二十次，晚上則做舒展四肢、頸椎運動。

文章刊登於《經濟日報》，原題是〈通則不痛〉

【同場加映】中醫推介食療紓緩靜脈曲張

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 李韡玲

相關文章

一文睇清斜頸症+落枕+五十肩3種肩頸痛　脊醫拆解相應對策【內附減痛運動】
12:11 2020/07/31
一文睇清斜頸症+落枕+五十肩3種肩頸痛　脊醫拆解相應對策【內附減痛運動】
【肩頸痛】長期用電腦姿勢不正確易致寒背　4招在家運動放鬆肩頸肌肉
11:36 2020/07/22
【肩頸痛】長期用電腦姿勢不正確易致寒背　4招在家運動放鬆肩頸肌肉
【錯誤坐姿】脊醫拆解辦公室最錯姿勢　坐姿錯易致肩膊痛+頸痛+背痛+滑鼠手+網球肘【附紓緩方法】
16:47 2020/03/16
【錯誤坐姿】脊醫拆解辦公室最錯姿勢　坐姿錯易致肩膊痛+頸痛+背痛+滑鼠手+網球肘【附紓緩方法】

你可能感興趣

一文睇清斜頸症+落枕+五十肩3種肩頸痛　脊醫拆解相應對策【內附減痛運動】
12:11 2020/07/31
一文睇清斜頸症+落枕+五十肩3種肩頸痛　脊醫拆解相應對策【內附減痛運動】
【肩頸痛】長期用電腦姿勢不正確易致寒背　4招在家運動放鬆肩頸肌肉
11:36 2020/07/22
【肩頸痛】長期用電腦姿勢不正確易致寒背　4招在家運動放鬆肩頸肌肉
【錯誤坐姿】脊醫拆解辦公室最錯姿勢　坐姿錯易致肩膊痛+頸痛+背痛+滑鼠手+網球肘【附紓緩方法】
16:47 2020/03/16
【錯誤坐姿】脊醫拆解辦公室最錯姿勢　坐姿錯易致肩膊痛+頸痛+背痛+滑鼠手+網球肘【附紓緩方法】
健康問題 肩頸痛 腰背痛 肌肉痠痛 痛症 按摩 頭痛 頭暈 拉筋

最高瀏覽

【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
12:44 2022/04/04
【自私鄰居】火炭居屋走廊放鞋架盆栽大地毯　單邊位住戶公然霸佔空間惹鄰居不滿
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
16:45 2022/04/04
【金宵大廈2】MIRROR副隊長AK曾登場《金宵大廈》　李施嬅Anson Kong熱舞：下了很多苦功
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
11:02 2022/04/04
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧