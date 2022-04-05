【肩頸痛】經常低頭工作蹺腳易致頸椎痛　按摩師傅教一招促進血液循環

▲ 經常低頭工作、蹺腳易致頸椎痛，按摩師傅教促進血液循環的方法。

我們常說：「頸椎不好，百病生」，看似老生常談，但各位一定不能掉以輕心呀！「頸椎不好」這四個字，首先讓我們想到頸椎痛，不過，今日要分享的，是慢性頸椎痛，即是低頭族最常遇上的，或是因為老化的原因所造成的一種都市病。

頸椎痛會令患者出現手痺無力、頭痛、頭暈、耳鳴、鼻塞、畏光、下肢無力，甚至大小便失禁。有一種頸椎痛最常發生，叫做肌肉頸椎痛，原因是「瞓捩頸」，幸好來得快去得快，只要給予適當的按摩，疼痛就會消失了。但如果你常有這個情況出現的話，可能是頸椎出現退化之故；當然，長期睡覺姿勢不良，也是成因。

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而慢性頸椎痛的成因，當然要指向各位低頭族了。從事案頭工作的，不僅經常低頭，還久坐不動，加上坐姿不正確、蹺腿、缺乏讓肌肉得以放鬆的運動，自然令血液循環不佳，於是引致肩頸膊痛。為了消除這些疼痛，定期去接受按摩是一個辦法。

要是感到非常不舒服時，一位按摩師傅教路，用熱風筒以微熱風對着頸椎位置吹，讓熱氣促進血液循環，通則不痛呀！我自己則是每一個小時離座做點拉筋，用手按摩頸椎二十次，晚上則做舒展四肢、頸椎運動。

文章刊登於《經濟日報》，原題是〈通則不痛〉

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