【超市大搜查】居家抗疫避致肥水腫陷阱　營養師推介10款低卡急凍餃子

▲ 營養師推介10款低卡急凍餃子。

本港疫情持續，市民多數會留在家中煮食，居家抗疫。而餃子既方便又美味，是深受歡迎的儲糧食物，但註冊營養師 Dietitian Vivian就指出，並非每款餃子都適合食用，有不少餃子在製作過程中加入大量肥豬肉，令餃子跌入高脂肪高鈉陷阱，分分鐘越食越肥！

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Vivian近日在Facebook分享，搜羅了10款低卡路里餃子，方便大家在超市選購。除了以下產品，她亦提醒大家自己購物時，可細心留意下食物標籤。點擊下圖睇10款低卡急凍餃子：

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Vivian分享，揀餃子時可留意以下6個貼士：

留意營養標籤成份，大部份水餃製作過程加入大量肥豬肉，令脂肪含量上升；

盡量挑選每100g食物不多於5g 脂肪含量的餃子， 因為每100g食物不多於3g 脂肪，才可以稱為低脂；

建議選擇每100克食物不多於500mg鈉含量的餃子；

淨食餃子易水腫，建議加入適量蔬菜做配搭，增加纖維含量；

建議配搭適量五穀如米粉通粉，營養更均衡；

小心留意以素為賣點的餃子，因為大量素餃加入麻油，變相脂肪含量極高。

而她亦提醒，高血壓人士要注意，急凍餃子鈉含量較高，建議一星期食用一次。

文章獲註冊營養師 Dietitian Vivian授權轉載，原文見Facebook專頁「註冊營養師 Dietitian Vivian」。

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責任編輯：陳昊淋