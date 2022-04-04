  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (週一) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火警意外】青衣長發邨低層單位起火　大量濃煙湧出居民逃上天台

社會 14:31 2022/04/04

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

大量濃煙由窗戶湧出。（互聯網）

青衣長發邨俊發樓2樓一單位起火，大量濃煙由單位湧出，火警中2名居民因吸入濃煙不適，需要送院治理。

今日中午12時16分，警方及消防接到報案，指青衣長發邨俊發樓有低層有單位起火，起火單位冒出大量濃煙。消防接報到場，出動一隊煙帽隊及開一條喉灌救，期間出動拯救隊拍門通知市民疏散，多名居民走上大廈天台待援。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

消息指，起火單位位於2樓，火警時單位內無人，初步不排除香燭燃點雜物導致火警。大廈約百名居民疏散到安全位置，火警中2名居民因吸入濃煙不適需要送院治理。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【全民快測】專家籲市民響應做全民快速檢測　料確診陽性比率下降
今日 13:42
【全民快測】專家籲市民響應做全民快速檢測　料確診陽性比率下降
【扶助弱勢】迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好　5慈善團體將獲共5,000張樂園門票
今日 13:30
【扶助弱勢】迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好　5慈善團體將獲共5,000張樂園門票
【車頭起火】北角健威花園停車場七人車起火　車頭焚毀起火原因待查
今日 14:19
【車頭起火】北角健威花園停車場七人車起火　車頭焚毀起火原因待查

你可能感興趣

【全民快測】專家籲市民響應做全民快速檢測　料確診陽性比率下降
今日 13:42
【全民快測】專家籲市民響應做全民快速檢測　料確診陽性比率下降
【扶助弱勢】迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好　5慈善團體將獲共5,000張樂園門票
今日 13:30
【扶助弱勢】迪士尼樂園4月6日5個專頁帖文集合逾千個讚好　5慈善團體將獲共5,000張樂園門票
【車頭起火】北角健威花園停車場七人車起火　車頭焚毀起火原因待查
今日 14:19
【車頭起火】北角健威花園停車場七人車起火　車頭焚毀起火原因待查
消防處 CPI 長發邨 青衣

最高瀏覽

【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢 袁嘉敏：這種男人真悲哀
15:40 2022/04/03
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢 袁嘉敏：這種男人真悲哀
【老千女婿】賤男訛稱警察爸爸肺癌兼生意周轉　借未來外母600萬後人間蒸發
12:15 2022/04/03
【老千女婿】賤男訛稱警察爸爸肺癌兼生意周轉　借未來外母600萬後人間蒸發
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼
19:02 2022/03/31
【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼