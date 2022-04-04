【火警意外】青衣長發邨低層單位起火　大量濃煙湧出居民逃上天台

▲ 大量濃煙由窗戶湧出。（互聯網）

青衣長發邨俊發樓2樓一單位起火，大量濃煙由單位湧出，火警中2名居民因吸入濃煙不適，需要送院治理。

今日中午12時16分，警方及消防接到報案，指青衣長發邨俊發樓有低層有單位起火，起火單位冒出大量濃煙。消防接報到場，出動一隊煙帽隊及開一條喉灌救，期間出動拯救隊拍門通知市民疏散，多名居民走上大廈天台待援。

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消息指，起火單位位於2樓，火警時單位內無人，初步不排除香燭燃點雜物導致火警。大廈約百名居民疏散到安全位置，火警中2名居民因吸入濃煙不適需要送院治理。

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記者：黃傑偉