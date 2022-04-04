【Disney+劇集】浪漫音樂劇《單戀原聲帶》 朴炯植+韓韶禧演繹苦澀曖昧情

▲ 故事以男女主角同居兩周開始，大玩箇中像霧又像花的曖昧關係。(Disney+ 提供)

退役後的朴炯植，先接演過《Happiness》，口碑回歸後，乘時再接Disney+ 全新浪漫音樂劇 《單戀原聲帶》，與韓民公認的「最美小三」韓韶禧合作。

他們演繹一對遊走摯友與情人之間的曖昧關係，邀請大家來一起探索他們的的越界情誼。

▲ 做兵仔的首要條件是要能隨傳隨到，只要好友一叫到，無論在哪或有多忙都要即到。(Disney+ 提供)

展同居生活

故事由講述奮鬥多年的填詞人恩秀（韓韶禧飾）因没有單戀經驗，正苦惱著需要創作出一首講述單戀心境的歌曲。

開玩笑地邀請相識19年的好友宣宇（朴炯植飾）幫助，開展兩星期同居生活，住在同一屋簷下並分享各自的愛情故事以提供音樂靈感。

▲ 朴炯植今次接拍他擅長的愛情劇，飾演女士們最愛的觀音兵仔，耍帥程度爆燈。(Disney+ 提供)

恩秀一直認為若果她要和宣宇一輩子在一起，二人必須維持這種摯友關係，不可越界。

宣宇了解恩秀心意，為了不打破兩人之間的微妙平衡，多年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀着恩秀。朝夕相處的兩人對彼此不能說出口的情愫逐漸浮面，使他們遊走在友情與愛情，這種既甜蜜又苦澀的曖昧不明邊界上。

▲ 韓韶禧自《夫妻的世界》飾演小三後人氣高企，連續接拍多種不同類型的角色，挑戰自己。(Disney+ 提供)

男大當「兵」

有一種關係叫「友達以上，戀人未滿」，正好用來形容他們二人的關係。從宣宇的角度出發，即是為單戀的對象默默守候和付出，充當好友但並不是戀人的角色，只要對方有需求，就必定為她完成。

借鏡香港地道的說法，就是「當兵」：為心儀的對象無條件付出，不論什麼要求，定必達到，但你所得到的，可能只是一句普通的讚美（俗稱：軍糧）。大家身邊有否這些「當兵」朋友？朴炯植就為大家演繹5大「兵仔」特徵。

就是隨傳隨到、訴苦當派糖、親密接觸誤以為對方示好、妒忌心重和任何使命必達，總之女方的諸多無理要求，身為「兵仔」亦定必欣然接受。

最新影片推介：After Class專訪

記者：郭秀芳