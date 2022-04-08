【若善健談】IQ 博士

卡通片《IQ博士》是許多人的回憶，動畫在上世紀 80年代破格於下午六時在電視台播出，大受歡迎，同時，吸引一批成年人觀看，開辟動畫觀眾的新層面。當中內容對日後的漫畫及電視電影創作帶來不少影響，包括創作品牌名稱。



故事背景在一個偏僻的村莊「天神村」，村裡居住不同的人物，每天荒誕無稽的故事情節某程度上反映社會的狀況，其中主角則卷博士在山吹老師面前會突然間變得高大英俊，他希望藉俊俏面孔打動芳心，為了未來幸福總要做點事情吧，可惜衹能維持數分鐘便回復原本的猥瑣樣貌；情況有點像身體部位出現疼痛時，應該主動正視問題，尋找醫生了解痛楚的原因及對症下藥，選擇強忍是錯誤的想法，沒有幸福的。



這兩年，疫情帶來不少負面情緒，心理狀態直接影響睡眠質素，有可能令到身體各種痛症逐漸浮現；但正面則是市民更關心健康、更注意衛生，亦深深體會到健康與情緒原來息息相關。尤其得悉同檯吃飯的親友受到感染，擔憂情緒立即湧現，自己是否下一個感染者？會否已傳染家人？ 霎時間總覺得自己的喉嚨有點乾涸、痛楚，在等候快速檢測結果時總有點忐忑，看到『一條線』的結果，那管是男或女，便急不及待在社交平台告訴世人我沒有懷孕的喜悅，相信這些都是緊張情緒需要宣洩的表現。



借用近來的一句潮語 『凡事留一線』套用在健康身上，身體部位偶爾出現疼痛時，這是痛的呼喚，也是警告，正確解決問題的態度往往比堅持或強忍更為重要，我們應時刻為自己創造一線生機的能力。再者，採取忍痛的想法，衹會令病情惡化，情緒也勢必逐漸低落，最終，影響日常工作及生活。現今仍然有許多人對止痛藥存有一些謬誤，包括認為藥物容易令人上癮？經常服用會減低藥物效力？藥物會傷心傷腸胃？又或令身體變得燥熱？或許某一天止痛藥就如超人心目中的酸梅乾能提供能量？



專業問題將會在未來數篇文章由醫護人員一一解答。



《IQ博士》曾舉辦了一個主唱者競猜遊戲。觀眾都想不到主唱者是梅艷芳，並對她的生鬼唱腔表示驚訝。那麼你該如何挑選最佳治療痛症的藥物？相信大家心中有數。

秋葵

（內容由暉致全力支持）