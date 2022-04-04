【防疫服務包】方力申去三無唐樓派防疫包　驚訝一屋16間劏房如七十二家房客

▲ 方力申聯同兒童事務委員會委員黃梓謙去旺角5棟「三無」唐樓派發防疫服務包。

港府全民派發防疫服務包，目標在7天內完成派發工作。藝人方力申聯同兒童事務委員會委員黃梓謙一起做義工，去旺角5棟「三無」唐樓，向近200戶派發防疫包。兩人最深刻是到訪其中一個單位，內裡竟有16間劏房，儼如現代版的「七十二家房客」。

兒童事務委員會委員黃梓謙在社交平台發長文表示，感謝方力申昨日抽時間一起做義工，並獲油尖旺民政專員余健強和民政署職員安排，到旺角5棟「三無」唐樓派發防疫包。方力申也有發文解釋，「三無」是指沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈。

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保護衣上寫花名「万刀甲」

兩人穿上保護衣，心口寫上自己的名字，而方力申則寫上花名「万刀甲」。由於唐樓沒有升降機，兩人抬起每箱數十個物資包跑樓梯，更上到天台，黃梓謙讚揚方力申是運動員有氣有力，「是一個力量及氣量的考驗，當然 Alex跑樓梯比我更快更強。」

▲ 方力申與黃梓謙到訪劏房戶派發防疫包。（黃梓謙facebook圖片）

黃梓謙續稱，由於他們無法掌握每層單位有多少個劏房，防疫包往往供不應求，其中一戶更內有16間劏房，令兩人印象深刻。

最誇張的一屋有16間劏房，可說是現代版的「七十二家房客」。在過程中，我們遇上長者、年輕人、小朋友、外籍傭工及越南人，有時可能要拍好耐門，但能夠成功送上服務包，送上關懷與關愛，就是我們最大的滿足感。

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方力申笑言「運動量超標」，希望自己能幫得上忙，繼續努力抗疫。而黃梓謙也感謝在前線協助抗疫的義工，「這段時間，在社區和街道經常碰到穿著保護衣、拿著抗疫物資的義工，在此感謝每一位在前線守護社區、服務市民的無名英雄。」

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內有中成藥及快速檢測劑等

政府於2日陸續向全港住戶免費派發「防疫服務包」，每天由上午直至傍晚，目標在7天內完成派發。防疫服務包是用一個大膠袋包裝，內有兩盒內地中成藥、20包快速抗原檢測劑、20個KN95口罩、防疫小冊子和心意卡。

防疫包由各區民政事務處負責當區統籌，主要透過以下多個渠道派發，市民不需要輪候或登記。



1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；

5. 透過非政府機構向無家者派發。

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責任編輯︰王明芳