【腸套疊】幼童肚痛揭大小腸打結隨時要開刀　兒科醫生提醒「腸套疊」4大危險徵兆

▲ 兒科醫生提醒腸套疊4大危險徵兆。

小朋友肚痛、上吐下瀉，除了急性腸胃炎或腸胃型感冒外，亦可能是患上危險的急症——腸套疊。有台灣兒科醫生提醒家長注意4個徵狀，從超聲波照可見一個像「冬甩」形狀的病灶，有機會需要進行開刀手術方能治癒。

台灣兒科醫生陳敬倫在其facebook專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文分享案例，他指出，門診除了有大量上吐下瀉、肚子痛的急性腸胃炎及腸胃型感冒、即病毒性腸胃炎外，還有一個「腸套疊」。

近日有一名小童患者，雖然沒有痾嘔，但就持續肚子痛，服藥後仍沒有改善，孩子因為肚子陣痛而哭泣。父母察覺不妥馬上帶孩子回診所檢查，從超聲波可見，孩子肚內有一個像冬甩的病灶，於是立即轉介去醫院急症處理，他亦希望治療順利不用開刀。

▲ 超聲波可以照到腸套疊情況。（facebook圖片）

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4大症狀

陳醫生提醒，腸套疊是兒科常見的急症之一，原因不明，可能與腺病毒感染和腸黏膜淋巴結腫大有關，3個月大至6歲都有機會出現，特別好發於1歲前。大部分都是大腸套小腸的形式，超聲波檢查準確度高達100%，有4大典型症狀︰

有規律性的腹痛

嘔吐

血便（像士多啤梨果醬）

嬰兒間歇性哭鬧（每隔10至20分鐘發作一次）

他指出，腸套疊的症狀與腸胃炎相似，如果孩子腸胃炎治療沒有明顯改善，或有吐綠色的膽汁、劇烈腹痛、血便等危險徵兆，就建議要進一步檢查。該名小童患者的家長在文章下留言感謝陳醫生及早發現情況，到醫院急症檢查後，只需要灌氣打通腸道，毋須做開刀手術，留院一晚後就出院。

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責任編輯：王明芳