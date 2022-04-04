【防疫服務包】多名局長落區派防疫服務包　鼓勵市民本月8至10日每日進行快測

▲ 勞工及福利局局長羅致光探訪獨居長者及親手送上服務包。（政府新聞處）

本港第五波疫情嚴峻，港府向全港家庭派發「防疫服務包」，內含中央援港的快速抗原測試包、KN95口罩和中成藥，以及抗疫資訊手冊等，政府多名局長親自落區向市民派發「防疫服務包」。

【勞工及福利局局長羅致光​​​​​​​】

勞工及福利局局長羅致光及常任秘書長劉焱今日（4日）在觀塘民政事務專員謝凌駿及觀塘區福利專員顧國麗陪同下，下午帶領團隊到觀塘區一幢舊式樓宇，向超過300個住戶派發「防疫服務包」，並呼籲居民在4月8、9及10日每日利用當中的快速抗原測試包自行檢測，達致「早發現」的抗疫目標。

羅致光說，在第五波疫情下，除加強支援院舍抗疫外，維持社區照顧服務以關顧和支援長者居家安老同樣重要。他感謝同工做好感染控制措施，盡量維持社區照顧、住宿照顧、家庭及短期食物援助等重要服務，為弱勢社群提供所需支援。

【政制及內地事務局局長曾國衞​​​​​​​】

政制及內地事務局局長曾國衞聯同政制及內地事務局副局長胡健民和政制及內地事務局的同事，在黃大仙民政事務專員黃智華陪同下，到訪黃大仙區派發「防疫服務包」，並為參與行動的一眾義工打氣，感謝他們身體力行，支援抗疫工作。

曾國衞表示，感謝中央堅實支持香港抗疫物資的需要，面對嚴峻疫情，特區政府必定以穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，在總動員公務員及各方力量支援下，帶動社會「眾志成城 團結抗疫」。

【發展局局長黃偉綸】

發展局局長黃偉綸今日（4日）聯同發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、發展局副局長廖振新、發展局轄下九個部門首長，以及局內和部門同事，在東區民政事務專員陳尚民陪同下，到鰂魚涌向居民包括基層家庭派發「防疫服務包」，呼籲全港市民眾志成城，團結抗疫。

黃偉綸說，抗疫是特區政府的首要任務，發展局及工務部門過去個多月上下一心，全力以赴，在中央全力支援、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室緊密協調和建築團隊日以繼夜施工下，由中央援建的第一批共6個社區隔離設施已竣工並交付，為香港提供約2萬張床位。另外，在竹篙灣和啟德2個正在興建的社區隔離設施，將可額外增加約2萬張床位。

黃偉綸呼籲市民收到「防疫服務包」後，做好防疫工作，並於4月8日至10日每日進行快速抗原測試，早日截斷新冠病毒傳播，大家同心抗疫，一起戰勝疫情。

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責任編輯：李榮忠