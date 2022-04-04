【防疫服務包】黃偉綸率隊鰂魚涌派防疫服務包　鼓勵市民本月8至10日每日進行快測

▲ 黃偉綸率隊鰂魚涌派防疫服務包，鼓勵市民本月8日至10日每日進行快測。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸今日（4日）聯同發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、發展局副局長廖振新、發展局轄下九個部門首長，以及局內和部門同事，在東區民政事務專員陳尚民陪同下，到鰂魚涌向居民包括基層家庭派發「防疫服務包」，呼籲全港市民眾志成城，團結抗疫。

黃偉綸說，抗疫是特區政府的首要任務，發展局及工務部門過去個多月上下一心，全力以赴，在中央全力支援、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室緊密協調和建築團隊日以繼夜施工下，由中央援建的第一批共6個社區隔離設施已竣工並交付，為香港提供約2萬張床位。另外，在竹篙灣和啟德2個正在興建的社區隔離設施，將可額外增加約2萬張床位。

黃偉綸呼籲市民收到「防疫服務包」後，做好防疫工作，並於4月8日至10日每日進行快速抗原測試，早日截斷新冠病毒傳播，大家同心抗疫，一起戰勝疫情。

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責任編輯：李榮忠