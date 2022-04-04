【第五波疫情】再多一間院舍出現確診個案　58間爆疫院舍再有新增個案

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本港疫情逐漸回落，今日（4日）新增3,138宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。即看：【不斷更新】

今波疫情波及多間院舍，歐家榮表示，昨日（3日）新增一間院舍呈報出現確診個案，涉及一名院友。今波累計有784間安老院舍，以及287間殘疾院舍曾出現個案；而已有爆發的院舍中，有43間安老院舍及15間殘疾院舍再有新增個案，分別涉50名及16名院友。

死亡個案方面，再多90宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8049宗。即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩