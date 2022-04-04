【第五波疫情】今日新增3,138宗確診個案　包括12宗輸入個案【不斷更新】

▲ 今日新增3,138宗確診個案，包括12宗輸入個案。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【17:08】

教育局指竹篙灣會設特別試場供確診及須檢疫的文憑試考生使用，歐家榮表示，不會整個竹篙灣檢疫中心作特別試場，竹篙灣屆時可能會分不同的區域，衞生防護中心會向教育局及考評局提供防感染措施建議，防止發生交叉感染。

【17:00】

歐家榮表示，在近這兩個星期圍封強檢的陽性比率下跌，現時在圍封強檢行動大概發現有2-3%居民確診。

【16:55】

劉家獻指，已有逾2.3萬病人獲處方口服藥，呼籲60歲以上或60歲以下有長期病患的人士及免疫力較弱的人士，檢測陽性後就算只要輕微病徵也要盡快求醫，以獲口服藥（詳情即看：【下一頁】）。

【16:48】

本港疫情逐漸回落，每日確診數字跌至4位數，歐家榮表示，近日疫情有回落的趨勢，惟每日數千宗確診個案仍然是十分之高，而且亦有近半市民使用快測平台呈報，代表他們病毒量高，社會上仍然有大量的傳播鏈，呼籲市民繼續遵守社交距離措施。

【16:38】

本港再多90名染疫者離世，今波疫情累計8,049宗死亡個案（詳情即看：【下一頁】）。

【16:35】

再多一間院舍出現確診個案，58間爆疫院舍再有新增個案，分別涉50名及16名院友（詳情即看：【下一頁】）。

【16:30】

政府交代本港最新疫情，衞生防護中心公布，今日新增3,138宗確診個案、其中1,589宗為核酸檢測陽性個案，1,549宗是快速檢測陽性個案，有12宗為輸入個案，10宗在機場檢測發現，當中包括有2名機組人員，其餘2宗在檢疫酒店發現。第五波疫情至今累計116.1萬宗個案。

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責任編輯：TOPick港聞組