【飲食速遞】譚仔三哥鴨血米線回歸加推限定小食　送Tyson Yoshi限量版postcard

▲ 譚仔三哥帶來新小食、新飲品，繼續滿足三粉的味蕾。(圖片由品牌提供)

譚仔三哥米線(譚仔三哥)推出全新升級「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，更誠意邀請到人氣歌手 Tyson Yoshi 代言，大派限量版紀念postcard，聯乘推出 Instagram 濾鏡與短片。

最新影片推介

全新港式小食

「三哥水煮湯老油條鴨血米線」$42

▲ 蒜香雞翼尖及蒜辣雞翼尖 $15 ; 鴛鴦哈蜜瓜爆珠梳打 $16 （加配價$12）。(圖片由品牌提供)

以15種香料與醬料提味，更加入磨成泥茸的花椒、八角及鮮辣椒，湯底香濃辛辣。配上台灣直送的鴨血及老油條，滋味無比。由5小辣起跳，並可自選辣度，亦可自由揀選各種三哥湯底。

「蒜香雞翼尖」及「蒜辣雞翼尖」$15

以涼拌方式製作，配以秘製醬汁及雙重香蒜（蒜泥及炸蒜），味道及口感均大大提升。涼拌雞翼尖備有兩款口味：蒜香雞翼尖配上香濃芝麻油，香氣撲鼻；而嗜辣一族就可以一試加入三哥秘製紅油的蒜辣雞翼尖。

「鴛鴦哈蜜瓜爆珠梳打」 $16 （加配價$12）

以香甜的綠色哈蜜瓜汁作基底，加入帶有檸檬香的清爽香茅汁及甘香檸檬汁調配而成，再配上帶有赤肉哈密瓜味道的爆珠。

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與日本譚仔三哥同步推出「期間限定產品」

香醋芝士鮮原茄 $16

▲ 香醋芝士鮮原茄 $16。(圖片由品牌提供)

以原個去皮番茄製作而成，切件後再配上秘製紅油的香醋醬汁，再於番茄頂部灑上濃郁芝士粉，酸甜有致，配搭新鮮。

米線食材 (油揚$6、京白菜 $6、鵪鶉蛋 $11)

▲ 全新米線食材 - 油揚 $6、京白菜 $6、鵪鶉蛋 $11。(圖片由品牌提供)

「日本油揚」索湯能力高，推介配搭「煳辣湯」；「鵪鶉蛋」蛋白彈牙潤滑，蛋黃軟糯綿密，一口一粒，推介配搭備受日本女食客歡迎的「番茄湯」，蛋黃吸收酸甜番茄味；「京白菜」爽甜多汁，清新健康，配搭任何一款湯底均適宜，推介配搭於日本力推的「三哥酸辣湯」。

火「辣」postcard 及「辛」奇 Instagram 濾鏡

▲ 於譚仔三哥堂食或外賣自取惠顧每碗「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，即送【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】 乙張。(圖片由品牌提供)

為慶祝「還你鴨血」，於 4 月 7 日至 27 日期間於 foodpanda 惠顧「三哥水煮湯老油條鴨血米線 2 人餐」即享 88 折，優惠先到先得。

【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】換領安排

款式A：2022 年 4 月 4日(晚上6時起)至 18 日; 款式B：2022 年 4 月 19 日至 5 月 2 日。

於上述指定日期惠顧每碗【三哥水煮湯老油條鴨血米線/薯粉】，即免費贈送【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】一張，每碗米線/薯粉只限換領一次。數量有限，換完即止。

可於付款時通知收銀同事換領禮品。

適用於上午11時後香港譚仔三哥全線分店。

foodpanda 派發【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】

於4月7日- 4月27日，凡惠顧每份【三哥水煮湯老油條鴨血米線2人餐】，即免費贈送【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】一張，每份套餐只限換領一次。數量有限，送完即止。

每個指定套餐可獲相關【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】1張；訂購2個指定套餐可獲相關【譚仔三哥 x Tyson Yoshi postcard】 2張，如此類推。

換領安排：款式A：2022 年 4 月 7日至 18 日 ; 款式B：2022 年 4 月 19 日至 4 月 27 日。

有關推廣條款與細則，請向foodpanda 查詢。

譚仔三哥 x Tyson Yoshi Instagram 濾鏡

譚仔三哥更聯乘 Tyson Yoshi 推出 Instagram 濾鏡， 預計4月中旬上架。而最「辛」奇創意的合照，更有機會贏取 Tyson Yoshi 親筆簽名 postcard 乙張，詳情請留意譚仔三哥 Facebook 及 Instagram 專頁。

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責任編緝：王明芳