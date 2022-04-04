【終極抽水王】林作四處焫火頭　一文看盡多宗「抽水」事件惹網民反感

▲ 林作最愛抽水！

前港姐袁嘉敏（Candy）日前揭破鍾培生父子的秘密成為全城焦點，向來喜歡「抽水」的林作當然不會錯過機會，日前他更指已與離港的袁嘉敏聯絡，更揚言只要付他500元便可告知更多秘密內幕。

但當袁嘉敏得知此事後，對林作把二人私下對話內容公開出售謀利大表不滿。

事實上，林作在近年來發生過多次「抽水」事件，難怪被封為終極「抽水王」！

《黑豹》事件

Marvel《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）於2020年8月28日因不敵癌魔逝世，令不少Marvel粉絲都極之傷痛。

事後，林作亦在社交網轉發其離世消息，並留言表示：「45歲就大腸癌過身。疾病無從預測。一定要早啲check。check之前，記得搵林作保險。」此舉隨即引起網民插爆他不尊重對方，更質疑有「抽水」之嫌，藉此宣傳買保險信息，鬧爆他行為不恰當。

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陳積榮

前TVB藝員陳積榮（Jeff）於2020年底公開自己確診肺癌第四期，及後Jeff的病況轉差，同時需龐大的醫藥費進行治療，與他相識15年的訓練班好友孫慧雪則發文，呼籲大家為Jeff募捐醫藥費用。

從事保險業的林作又再把握機會，借此出文趁機推銷保險：「如果你只有醫療保險，你有事的時候，還能想想，用哪一種治療嗎？始終都是現金最實際，最後，你有懂得任何一個可以借錢或者可以幫你眾籌的朋友嗎？如有，請你問問他可以保證幫你籌幾多？保險保證賠足你買的保額。#林作保險」同樣引起網民非常不滿其行為！

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「東涌羅浩階」Kirsten

曾參加《2021香港小姐競選》首輪面試加上因「佛手」姿勢而成名的「東涌羅浩楷」Kirsten，面試前已經引起全城焦點。

當時林作自稱是Kirsten的提名人，更不斷在網上暗示與Kirsten有保持聯繫。後來Kirsten未能晉級接受香港小姐第二輪面試，林作在網上借她之名義聲稱要眾籌100萬元，以贊助TVB的形式把她推上決賽。

及後，Kirsten澄清林作並不是她的參選提名人，更加完全不認識林作。

林作冒充提名人此事曝光後，他向傳媒表明拒絕道歉，表示自己純粹抽水但沒惡意。

至於利用Kirsten之名眾籌，林作指純粹開玩笑，由始至終沒因此獲取金錢利益。他更強調Kirsten全靠他「加持」才能成名，反指對方反欠他一句道謝，認真不要面。

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鍾培生

林作在去年2月在網上發文，聲稱需要籌100萬港元為其保險團隊聘請100人，更不惜割愛出售名牌西裝。怎料有「香港電競之父」稱號的富三代鍾培生當時開設短片頻道時，不但公開招女友，更表示打算每年花100萬元回饋粉絲，隨即令林作「有機可乘」，竟明窒對方：「抄我100萬？」

隨即辣㷫鍾培生，二人更多次在網上「唇槍舌劍」，終鍾培生不忿於是向林作下戰帖，開盤100萬打擂台，更成為網上熱話。

隨後，二人在9月時真的上台一決高下，最後二人決戰四個回合，鍾培生勝出，更對林作說：「希望你之後學識尊重人，唔好恰女人同抽少啲水。」

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張家朗

「193劍神」張家朗在東京奧運，為香港奪下回歸後第一面奧運金牌，為香港爭光。一向抽水不甘後人的林作，又再次發揮抽水本色，指與鍾培生打畢拳賽後便會學劍擊，半年後再與張家朗一決高下。

林作表示會出10萬與張家朗比賽劍擊：「本人正式宣布，將會在九月打贏終賠生後，轉學劍擊。並於明年三月，又學半年的情況下，於劍道上迎戰張家朗，我決定意思意思，出10萬元出場費俾佢同我揮劍一場，等佢日本歸來，我同佢傾傾。」

帖文一出，當然引起網民熱議，更指林作應尊重香港運動員，不應抽水到極致。