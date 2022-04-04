【Disney+劇集】《月光騎士》首集播出獲好評　奧斯卡伊薩克伊芬鶴基演技出色

▲ 《月光騎士》

在Disney+獨家上線的Marvel電視劇集《月光騎士》（Moon Knight）於3月30首播，普遍口碑不俗。

《月光騎士》首集內，講述主角史提芬葛蘭特（Steven Grant）渴望過正常人的生活，卻受盡失眠及夢遊病的折磨，需要用不同的方式核實自己在睡夢中安然無恙，如戴上腳鐐、床尾鋪上沙粒、用膠紙封起門縫等，才能安然入睡。

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獲普遍好評

奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）將這個精神脆弱的史蒂芬被受失眠、突然失去的記憶與時間所帶來的困擾，演得入木三分。

面對突如其來、不明所以的追殺，奧斯卡伊薩克亦非常成功地將角色無奈、驚嚇與自嘲幽默等不同面向融為一體。

於史蒂芬葛蘭特被追捕時，劇集將各段不同時間地方拍攝而成的跳躍式片段剪接成一氣呵成的逃亡片段，奧斯卡伊薩克仍然可以緊握着角色的情緒與節奏，加上演繹史提芬葛蘭特與馬克史貝特（Marc Spector）兩個人格時展現的不同口音，令奧斯卡伊薩克於首集的表現獲得觀眾及媒體讚揚。

另一位主要演員伊芬鶴基（Ethan Hawke）所飾演的反派亞瑟夏羅（Arthur Harrow），奉埃及女神阿米特（Ammit）之名行事，並擁有部分阿米特的神秘力量，氣勢十足。

以他為首的一群信眾遍及全球，誓要追捕史提芬，奪回聖甲蟲，不惜與月光騎士對壘。

▲ 伊芬鶴基

伊芬鶴基搶鏡

劇集第一幕，亞瑟夏羅將玻璃杯擊碎然後將碎屑放於鞋履中，成功營造出角色對執行任務時的決心，以及觀眾對此角色的不安感覺。

伊芬鶴基的靜態沉默演繹，相較於奧斯卡伊薩克飾演史蒂芬葛蘭特的躁動不安，形成強烈對比。對於首次參演Marvel電影宇宙的伊芬鶴基，感到非常興奮，更形容是次體驗：「作為一個從没參與過Marvel劇集拍攝的演員，今次的經驗令我得到了人生中最好的製作、服裝設計等等，而且攝影師們都是十分出色的！」

在角色層面上，伊芬鶴基更表示：「作為演繹一個反派領袖，你需要將『反派』、『惡棍』這類既定形象抹走，你需要參透這個人物角色對整個世界的視覺、看法，並加以演繹。而且，我每天都和奧斯卡伊薩克作出一定程度的排練，為的是製作出5-6小時的最佳娛樂體驗給大家！」

▲ 奧斯卡伊薩克

逐步拆解謎團

至於主角奧斯卡伊薩克對於角色的演繹則表示：「《月光騎士》其實是一部建基於創傷心理研究的超級英雄劇集，是一個非常真實又令人震驚的超自然冒險故事。而且角色演繹得有血有肉，絕對是一部非常犀利的娛樂製作！」

兩位演員合力將劇集戲味推向另一層次，成為超級英雄橋段以外，觀眾收看劇集的一大原因。

隨着第一集尾段僱傭兵馬克人格以及月光騎士現身，於博物館中與怪物以精彩打鬥作結，將全集劇情推向高峰後，在4月6日下午3時上架的第2集，將逐步拆解月光騎士與亞瑟夏羅的糾纏瓜葛。