【強制檢測】25幢大廈納強檢　涉葵涌、天水圍及觀塘等多個屋苑

▲ 25大廈納強檢公告。（梁偉榮攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，以及污水驗本檢測陽性，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月5日至6日內完成檢測。

當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢座被納入強檢的大廈如下：

1.鴨脷洲利東邨東興樓

2.黃大仙黃大仙下邨龍達樓

3.粉嶺祥華邨祥頌樓

4.何文田愛民邨建民樓

5.大圍雲疊花園 4 座

6.青衣青華苑華璇閣

7.藍田德田邨德盛樓

8.牛頭角彩德邨彩俊樓

9.天水圍天恒邨恒俊樓

10.黃大仙竹園北邨蕙園樓

11.香港仔石排灣邨碧銀樓

12.上水清河邨清潤樓

13.大埔運頭塘邨運臨樓

14.天水圍天慈邨慈恩樓

15.慈雲山慈正邨正康樓

16.秀茂坪寶達邨達怡樓

17.葵涌葵盛東邨盛樂樓

18.大圍美城苑逸城閣

19.葵涌荔景邨樂景樓

20.觀塘翠屏南邨翠榮樓

21.筲箕灣愛東邨愛旭樓

22.大埔富亨邨亨榮樓

23.屯門建生邨泰生樓

24.將軍澳廣明苑廣昌閣

25.九龍城啟晴邨滿晴樓

政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月1日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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記者：黃小冰