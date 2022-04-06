【創業追夢】餐飲素人開餐廳兼營日本食材店 獲委為宮城縣大使助推名物

▲ 餐飲素人Beth從戶外傢俬生意，跳到餐飲及引入日本食材售賣範疇，建立自己的品牌，並獲日本宮城縣政府委任為大使助推廣當地產物。

自疫情以來，各式食材網店如雨後春筍般應市，競爭激烈。本身是專營戶外家具起家的沈鉖淦，5 年前傻傻地開了一間小 Cafe，後因要搜購日本食材的緣故，引入宮崎縣的無激素豬，繼而陸續結識了當地不少農產、海產、肉類等經營者，使她萌生代理這些日本食品的念頭，打造了現在哈妃品牌，短時間內還獲日本宮城縣政府委任為大使助推廣當地產物，為她的品牌打了一支強心針。

問沈鉖淦 (Beth)為何會有興趣開餐廳，是否又是愛煮食的夢想延續？她笑言只愛食不懂煮，「應該是做家具生意時，經常要到世界各地睇展覽，閒時便會和愛食的行家周圍去找好嘢食，咀刁就是如此練成。」

她續道：「直到現在我都認為一家人或朋友間的聚首吃飯，是一件開心事。但疫情下這些日常事，卻不是必然。」

▲ Beth 的生意上的貴人之一，就是她稱為豬爸爸的日高先生(右一)。(被訪者提供)

所以，品牌HAFIE即Healthy / Happy (健康/開心)、Appetizing(美味)、Fresh(新鮮)、Innovation(創新)、Extaordinary(卓越)，中譯為哈妃。

餐廳工場同時兼營

「當時開在天后的 Cafe 已經是用這個名字了，主打一些分子料理的甜品。後來發覺甜品只有晚飯後的時段多客，應付不了營運開支。朋友建議要開拓午市，得高人指點說因餐廳細，要做高質菜式，只做 2-3 款主打飯便成，如焗豬扒飯。於是找來九州宮崎縣 Marumiton 農場的健康無激素豬，再配合新請來的廚師食譜，結果幸運地一推出反應非常好，連帶晚市也旺起來，大部分客人吃完飯後都會柯打埋甜品。」她憶述。

▲ 已結業的餐廳用宮崎「まるみ豚」做焗豬扒飯為最人氣，肉質鬆化而味道濃郁。(被訪者提供)

Cafe 生意有起色，再加上她同時期也開設了食品工場來做些日本豬肉的加工產品，如餃子。但當中有一種傳統產品月餅，她說這是很純粹的個人情意結，因她再三強調自己很重視和親朋間開心分享美食的時光，而中秋和農曆新年，正是她注重的大時節，也是向親朋表心意的好機會。

太操勞作小產

當一切漸入佳境之際，一次突發事件，令到她不得不把 Cafe 和工場結束。「約 2018 年到日本公幹，發現下體滲血，起初都不以為然，還心想自己得了惡疾。怎料回港後看醫生始發現原來是懷了孕，有作小產迹象。因為是高齡產婦，又有不穩情況，醫生勸告不能太操勞。結果和丈夫考慮後，惟有結束餐廳和工場生意，安心養胎。」她解釋。

▲ 慢煮叉燒($188/半斤裝)：自家製的港式叉燒，用熊本縣阿蘇自然豚的脢頭部位慢煮，肥瘦適中，質感軟韌有致，只需連袋放入水中加熱10分鐘食得，超方便。(曾耀輝攝)

只是休養生息了一會的她，開始靜極思動，決定捲土重來，不過今次只開工場和做食材批發，「宮崎的健康豬老闆日高 San 是我的貴人，我叫他做豬爸爸，他介紹了許多日本的農場和食材經營者給我認識，開拓了我的人脈，加上他們也想把產品引入香港，我因利成便而已。」她謙稱。

得貴人相助，使她取得不少高質素的日本品牌獨家代理，現時她的產品都有供應到香港多間星級酒店餐廳和高級的日本料理店。

▲ 自家出品的各款即飲湯包，也是因應港人需要而出。(曾耀輝攝)

▲ 宅燒鳥($168)：家用電燒爐流行，這些早已串好的串燒，款式多，有雞皮、肉丸、雞肉、軟骨等，超方便。(曾耀輝攝)

設網站開實體店

當食材供應與餐廳合作穩定後，Beth 又想發展下零售，所以在 2020 年開拓零售網站，「做零售其實是好辛苦和好細碎，但我覺得與自己創業時的理念與眾分享美饌吻合，又何妨一試。適逢社運和疫情，營業狀況有高有低，老實說沒有好刻意想過要怎樣提高營業額，但覺得品牌可以做得親民點，需要開間實體店。」

▲ 和牛渣湯烏冬($59)，如此邪惡的組合，是深宵放毒之必吃之選。(曾耀輝攝)

於是她又立刻行動去找鋪，找到現時的長沙灣店，「雖然不是我鍾情的中環，但這區開始有些中高尚新住宅入伙，又有舊式大型屋邨，人流夠，作為一個試點是不俗的。」

「在飲食營運各個層面中，我實在還要多努力學習。現在要先讓客人對品牌的食品有印象，所以會開始多向研發自家產品，既然我手頭有如此多優質的材料，做一些香港人喜歡吃的即食產品不難。所以最近新創製了一款和牛油渣湯烏，因為工場每天處理大量日本和牛，切割成壽喜燒的和牛片，餘下的肉頭肉尾，便用來加工製成和牛油渣，配上北海道烏冬，煮法如煮即食麵般簡單。」她說會繼續朝這方向發展，以優質的食材設計出更多香港製造的食品。

▲ 宮城禮盒內的元貝，屬刺身級帶子。((曾耀輝攝))

後記

由於，Beth 過往在日本太勤力去搜購各地食材，又積極和當地的農產、海產等供應商合作，令到今年初日本宮城縣政府也要委任她為該縣的推廣大使。

「遇上第五波疫情，本來早已安排在幾間餐廳以宮城食材設計的菜式推廣要不要取消？但覺得不如照去，由餐廳自行發辦如何做。而我則在網店則設計了一個宮城縣食材料理包，當中包括仙台牛扒、石卷蠔、元貝、天然真鯛魚及鰻魚，全是宮城縣的代表食材，還附有 St. Regis 中菜廳潤、三原鐵板燒及鮨燐3 間餐廳的行政總廚教用這些食材烹煮的食譜，希望在此時也可為港日兩邊的飲食界出一分力。」

記者：郭秀芳