【新冠口服藥】政府將發信私家醫生通知送藥安排　醫管局料短期內病人將多一途徑取藥

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情回落，今（4日）新增3138宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

劉家獻指，已為23,700名病人處方新冠口服藥，希望私家醫生能盡量優先為社區較高風險病人提供支援和治療；又指政府將會發信告知私家醫生送藥和登記病人資料的安排，另醫健通也會優化，方便私家醫生登記病人資料，醫管局也會全力配合，希望社區病人可以在社區或透過最快的途徑拿到口服藥。

劉家獻亦呼籲，60歲以上或60歲以下有長期病患及免疫系統較弱的人士，檢測陽性後就算只要輕微病徵也要盡快到指定診所求醫，以獲口服藥，亦料短期內私家醫生將會獲得口服藥，病人也能有多一種途徑取藥。

香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：chttps://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰