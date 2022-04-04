【合作研究】鼎泰國際與理大學合作　開展超級鎂合金研究計劃

▲ 超級鎂合金置於一台具備2500噸鎖模力並配備特殊模具系統的設備作超高內壓成形操作。（）

鼎泰國際有限公司與香港理工大學宣布將會開展研發項目計劃，發掘及進一步探索 ALLITE ®超級鎂™ (ASM) 合金的近淨成形應用範圍。其中包括發展多孔/發泡金屬與複合材料，金屬焊接與連接之特種接合系統、表面工程及無損質量檢測等。此計劃亦會擴展至電動運輸領域的研發範疇，如電動載運工具、電能驅動單車及其他相關產品。

此計劃將由理大先進製造研究院和工業及系統工程學系轄下之近淨成形科技組負責研發，鼎泰國際有限公司自2006年開始自主研發先進鎂合金產品，並於2018年正式成立並致力從事新型鎂基材料之研發。鼎泰國際有限公司董事長劉鵬表示，與理大合作相當興奮，這次聯手研發將為全球不同行業和組織帶來貢獻。

理大學工程學院院長文効忠亦指，期望今次合作能充分發揮彼此領先的科研優勢，為相關的新型鎂基合金用於先進製造研究和加工技術創造突破，成就具影響力的科研，推進經濟發展，惠及社會。

▲ 黑色自行車車架利用液壓成型後的超級鎂合金管材組成。

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責任編輯：蘇文軒