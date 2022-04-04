【抗疫支援】樹仁大學推免費心理支援　提供情緒疏導、家長管教諮詢等

▲ 樹仁大學推免費抗疫心理支援，提供情緒疏導、家長管教諮詢等（資料圖片）

第五波疫情持續逾3個月，長期抗疫令市民身心俱疫；香港樹仁大學輔導暨研究中心推出抗疫心理輔導熱線「仁心熱線」及網上心理支援服務，夥拍亞洲專業輔導及心理協會，以及香港學校輔導專業人員總工會，向受疫情影響而感到情緒困擾的大眾市民提供免費支援。

計劃包括電話熱線服務及網上心理支援服務兩部份，將提供情緒疏導、家長管教諮詢、提升親子關係策略、疏導DSE考生壓力等服務；其中「仁心熱線」將在星期一至五上午9時至下午3時提供服務，熱線電話27178637。熱線輔導員由經過培訓的輔導心理學系學生及畢業生，和亞洲專業輔導及心理協會註冊輔導員擔任。

至於網上心理支援服務則每節30分鐘，接受網上預約，或由電話熱線服務及其他疫情支援熱線機構轉介。首輪服務將在2022年4月4日開始，為期兩個月，並將視乎社會需要作調整。網上心理支援輔導員包括香港心理學會註冊輔導心理學家及亞洲專業輔導及心理協會註冊臨床督導。

負責籌備項目的註冊輔導心理學家余鎮洋及章景輝表示，有些市民可能開始出現疑病症病徵，擔心或覺得自己出現健康問題，害怕外出而斷絕一切社交，甚至一日內重覆進行快速檢測，影響日常生活。而隨著抗疫時間延長，市民或會

感到抗疫疲勞，容易沮喪、暴躁，甚至引發家庭衝突或家暴，在全民檢測前後亦可能有更大的焦慮情緒。

香港樹仁大學首席副校長、香港樹仁大學輔導暨研究中心主任孫天倫教授表示，看到不少市民處於緊張狀態，表現出激動、焦慮和抑鬱的跡象；作為受過專業訓練的輔導員和心理治療師，感到有責任為社會做一些改變，盼望設立熱線能穩定大眾的精神健康。

整個計劃由香港樹仁大學輔導暨研究中心的輔導心理學家團隊擔任臨床督導及當值經理。今次計劃獲中國移動香港支持，免費提供設置熱線所需的數據及話音服務。有關計劃詳情，可以瀏覽香港樹仁大學輔導暨研究中心網站 (http://crc.hksyu.edu)。

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責任編輯：鄧凱文