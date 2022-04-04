【提早暑假】中大設網上學習平台辦逾40堂直播　體育課程特別受歡迎

▲ 中大開設網上學習平台開辦逾40堂直播，體育課程特別受歡迎。（中大提供）

第五波疫情令學童要放「特別假期」，香港中文大學教育學院在疫情期間開設「中大雲上師」網上學習平台，至今已支援數千名本地中小學生，協助他們追回學習進度，活動開始至4月已開辦逾40堂直播課堂及多場文憑試公開講座，幫助考生備戰。

疫情對應屆中學文憑試考生的影響尤深，3年的高中學習有接近一半時間都只是透過遙距形式上課，理解課程和備戰考試的情況難免會受影響。中大教育學院組織學院的師生及資深中學老師，在4月提供逾40堂實時網上課堂，涵蓋多個學科範疇，包括中英數以及部分文憑試科目；又舉辦多場文憑試公開講座。中大教育學院的學員更製作了逾80條教學影片，讓學生加深對一些重要學科知識的理解，亦可隨時重溫。

除了一般學科課程，針對學生長期在家學習缺乏運動，「中大雲上師」亦有開辦體育實時網上課程，並特別受學生及家長歡迎。在上課期間，學院準老師在會帶領小學生進行瑜珈、手球、劍擊等不同類型的運動訓練，並教導他們善用日常生活的物件，例如是用紙搓成手球作訓練。準老師全程利用鏡頭指導小學生動作，如發現有潛在危險會即時作出提示。

中大教育學院體育運動科學系張善婷博士表示，體育網課期間有不少驚喜發現，包括小朋友和家長一起互動，舒緩了疫情下緊張的親子關係。

「中大雲上師」實時網課反應熱烈，部分課程已滿額。學院將會增加班數，相關課堂資料及教學影片將於網站發放。

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責任編輯：李榮忠