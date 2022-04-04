【2022消費券】信和集團6商場推消費券優惠 消費滿額可換領熱搶音樂會門票2張

▲ 善用消費券參與「齊心抗疫．三重升級賞」，可獲取超過100%回贈。(圖片由商場提供)

為了響應新一輪政府消費券計劃，信和集團旗下6大商場將推出連串推廣活動，並會分階與不同儲值支付工具合作，包括AlipayHK、八達通、WeChat Pay HK等，推出不同的消費獎賞及豐富優惠。

政府首輪5000元電子消費券將於4月7日派發，信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心特別推出S⁺ REWARDS「消費大激賞」打響頭炮。

S⁺ REWARDS會員於4月7日至20日期間，以相應手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，即可選購多款精選禮品，包括人氣家電、按摩產品及精品玩具等。當中亦有不同商場的商戶現金券套裝（價值$3,800）供選擇，套裝包括38間不同商戶之$100 S現金券，可因應需要選購心水套裝。

另外，S⁺ REWARDS會員在線上單一消費滿$3,800，即有機會換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

同時，6大商場正在推行的「齊心抗疫．三重升級賞」，亦覆蓋首輪電子消費券的派發日期，S⁺ REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲$350 S現金券，回贈超過100%。

信和集團商場S⁺ REWARDS「消費大激賞」

日期：4月7日至20日

商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心

優惠：S⁺ REWARDS會員於「消費大激賞」eShop單一消費滿$3,800，即可換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

記者︰劉妙賢