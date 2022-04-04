【DSE2022】申請成績評估最高5級封頂　考評局：再調高上限對其他考生不公平

▲ 考評局秘書長魏向東。

2022年中學文憑試如期於4月22日開考，確診或被列密切接觸者的考生可到竹篙灣檢疫中心應考；如考生選擇不到竹篙灣檢疫，可申請成績評估，最高可獲5級。考評局秘書長魏向東今日（4日）表示，不會將成績評估的上限再上調，否則會對其他考生構成不公。教育局副秘書長就說，當局可以隨意放寬相關評級標準。

中學校長會及教育評議會早前先後建議，當局可考慮作成績評估時提供彈性，考慮最高可獲成績不在5級封頂。魏向東說，疫情前如考生未能考試而須作成績評估，最高只可獲得4級，因應疫情，當局已調高一級至5級，考評專家認為，如果再調高至可獲5*或5**，對有參與考試的學生來說不公平：

DSE 係公平機制，要考咗先得最高等級。5級都已經要最TOP10%左右先可獲取，就算平時好叻好叻、次次都考第一嘅學生，都可能冇把握一定會考到5級。因為考試終有變數；學生好難先考到5** ，考得好辛苦先考到，如果唔有都比5**，對參加考試嘅考生係不公平。

教育局副秘書長康陳翠華指出，當局與學校議會會面時未收到相關意見。她認為，第1至5級成績是考生水平參照，

唔係同學覺得好辛苦、好可憐就需要放鬆；有啲同學冇考試拎5**係咪公平？係咪對考評機制一個好大衝擊呢？

康陳翠華形容，評級最高至第5級已是「最盡」，5* 5**本要按百分比計算，不是當局可以隨意放寬。

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記者：黃悅晴